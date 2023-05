Escritor lança livro que une História e ficção na próxima sexta (26)

O prédio do Apub Sindicato será palco do lançamento que une História e ficção na próxima sexta-feira (26). "Tempo Espelhado", livro do autor Horácio Nelson Hastenreiter Filho, tem como protagonistas um adolescente em seu terceiro ano do ensino médio e a história política do Brasil entre os anos de 1982 e 2002, em Salvador.

A trama trata das consequências na vida de Felipe após ele decidir, um dia, pela escolha banal de almoçar em casa. A escolha marca completamente sua vida. A narrativa acontece em meio a fatos como campanha das Diretas Já, a formação do PT e a sua participação nas primeiras eleições, a constituição de 1988, o fim da ditadura militar, a eleição de Collor, as duas eleições de Fernando Henrique e, finalmente, a eleição de Lula em 2002.

O lançamento acontece às 18h, no prédio do Apub Sindicato, e contará também com um show do artista Wilson Aragão.

SERVIÇO

O quê? Lançamento do livro "Tempo Espelhado"

Quando? Sexta-feira (26), 18h

Onde? Apub Sindicato