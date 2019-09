Escritor Victor Venas lança livro nesta sexta (13) em uma performance sensorial

Muito mais que um livro, o autor e professor Victor Venas traz uma experiência sensorial com Abra Aqui. O projeto de poesia que será lançado nesta sexta (13), às 19h, no Café da Saladearte do Museu, é chamado por ele de “performance-lançamento”, onde o público entra em contato com diversas técnicas de arte, despertando seus sentidos.

“É envolver as pessoas em uma atmosfera com poemas comestíveis (feitos de papel arroz), as camisas e as canecas com os versos, e até ouvir páginas do livro sendo ditas por sussurradeiras (mulheres que sussurram os poemas nos ouvidos pessoas)”, explica Venas sobre o que os curiosos poderão experimentar - literalmente, já que os papéis serão servidos até com molho - no evento.





Uma curiosidade: Victor Venas é apenas um nome artístico. O poeta e professor na verdade se chama Genilson Silva, o seu Eu Lírico (Foto: Divulgação)

Entre os 39 poemas do livro, estão temas como as relações interpessoais e reflexões particulares. Ainda há espaço para a política e questões atuais sobre internet, fake news e os desdobramentos disso no ser humano. Tudo isso em pouco espaço.

A técnica utilizada para escrever é milenar. Chamada de haicai, foi elaborada pelos japoneses nos séculos XVI e XVII. No pequeno texto, composto por três versos e 12 sílabas, o objetivo é “dizer muito com pouco”, como conclui Victor.

“Não queria tratar isso como um produto, os produtos são consequências dessa sensibilidade, de mexer com isso”, Victor Venas

Em sua obra, o escritor mistura os poemas curtos com ilustrações, que representam, muitas vezes com bom humor, a arte escrita. “A escrita tem esse apelo de como revelar, e o haicai é como se fosse a fotografia de um instante”, contou o escritor.

O impacto disso tudo é definido pelo autor como um movimento micro político. Ao criar ou ler um haicai, é necessário “encontrar o silêncio”, e partir daí entrar no que Victor chama de “potência poética”: “Quando você alimenta o seu Eu Lírico, você faz essa revolução de sentidos dentro do corpo. Isso é a micro política”, concluiu.

O livro é bastante minimalista, mas traz reflexões mais profundas (Foto: Divulgação)

Para além do seu trabalho pessoal, Venas leva a técnica dos poemas para as escolas onde dá aula e lembra das referências e inspirações do tipo de escrita, como Oswald de Andrade que foi um dos propagadores dentro do Brasil no século XX, e nas escritas de Arnaldo Antunes e Millôr Fernandes (1923 – 2012).

A ideia de levar para frente a prática dessas técnicas surge, principalmente, pelos resultados apresentados pelas crianças, que são “muito surpreendentes”, como lembrou.

Ficha

Livro: Abra Aqui

Autor: Victor Venas

Editora: Cogito, 79 páginas

Valor: R$20

Lançamento: Sexta (13), na Sala de Arte do Cinema do Museu - Museu Geológico (Vitória), às 19h