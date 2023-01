Escritora americana que anunciou suicídio em 2020 posta no Facebook que está viva

Os seguidores da escritora americana Susan Meachen se surpreenderam após ela anunciar em post no Facebook que, diferentemente do que se acreditava, ela não cometera suicídio, mas continuava viva. A publicação foi feita nesta segunda-feira (2) em um grupo que reúne escritores independentes americanos.

“Debati milhões de vezes como faria isso”, escreveu ela no post, que não explica direito o que de fato aconteceu.

Em 2020, a própria conta de Meachen anunciou o suicídio da autora. À época, foi dito que o post havia sido escrito pela filha dela. A autora teria tirado a vida devido a problemas de saúde mental causados pelo bullying que ela sofria na comunidade de autores independentes.

Meachen é autora de 14 livros, como “Love to Last a Lifetime” (Amor para durar a vida toda) e “Losing Him and Finding You” (Perdendo ele e encontrando você). Segundo sua biografia na Amazon, ela vive no Tennessee, no sul dos EUA, com o marido de mais de duas décadas, dois gatos e quatro cobras.

No post, Meachen Meachen dá a entender que de fato teria tentado cometer suicídio e que sua família optou por anunciar sua falsa morte para protegê-la.

“Debati milhões de vezes como faria isso e ainda não tenho sei se isso é certo. Vai haver toneladas de perguntas e muita gente vai sair do grupo, eu imagino. Mas minha família fez o que eles achavam que era o melhor para mim e eu não posso culpá-los. Eu quase morri de novo pelas minhas próprias mãos e eles tiveram que enfrentar todo aquele inferno de novo. Voltar ao The Ward não significa grande coisa, mas estou bem agora e espero escrever novamente. Que a diversão comece”, diz o texto.

Embora haja indícios de que Meachen tenha de fato enfrentado problemas de saúde mental e tentado tirar a própria vida, também existe a suspeita de que tudo não tenha passado de uma estratégia para promover o último livro da escritora, “Love to Last a Lifetime”.