Escritora baiana lança livro sobre sereia menina

Brincando com simbologias mitológicas e arquétipos que permeiam o imaginário de diversas sociedades mundo afora, a escritora e atriz baiana Inaê Sodré lança no sábado (10), seu segundo livro autoral, intitulado Inaê, a Menina que Nasceu Água. O livro, que trata da água personificada em uma jovem sereia, foi imaginado e escrito a partir do mergulho nas simbologias do seu nome, Inaê, que significa Rainha das Águas, em Iorubá, língua de África, falada em regiões da Nigéria, Togo, Benin e Serra Leoa, chegada ao Brasil a partir do séc. XVI. O lançamento acontece às 17 h, de forma virtual, através do YouTube.

No livro, Inaê nasce do ventre de Iemanjá, dezesseis dias depois de sua festa, comemorada no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho, em Salvador. A Sereinha conquista então os habitantes dos mares, mas sonha conhecer a antiga morada de sua mãe, o Rio Ogum, na Nigéria, em África. “Uma história que mistura belezas simbólicas do nosso imaginário e das forças de nossas ancestralidades”, conta Inaê.

Lançado pela Editora VERNASE, com ilustrações de Marcos Costa, o livro de temática infantojuvenil conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal. A Editora VERNASE, criada em 2014, pertence ao design gráfico Lino Greenhalgh.