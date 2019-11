Escritora Clarissa Macedo lança novo livro de poesias

A escritora baiana Clarissa Macedo lança amanhã seu segundo livro de poemas, O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, em evento que acontece no restaurante Tropos Gastro Bar. Este é o segundo livro de poemas de Clarissa, 31 anos, que em 2014 lançou Na Pata do Cavalo há Sete Abismos, trabalho premiado com o Prêmio ALB.

“Essa obra fala de minha inquietações sobre todo esse ambiente político que a gente vive, desde 2016, e trata de temas como o assassinato de Mestre Moa. No primeiro livro, era tudo mais filosófico, e nesse escolhi o discurso direto. Ambos falam de mim, dos meus posicionamentos, mas agora tudo ligado a um contexto político”, explica a autora.

Esse é o segundo título lançado por Clarissa (Foto: Dibulgação)

O título, que inicialmente pode parecer enigmático, fala apenas sobre o conjunto de poemas . Homônimo a um dos textos, o título conta um pouco sobre o Brasil, sua origem e as consequências do passar do tempo que, como a autora deixa claro, traz um contexto de aflição.

Para ganhar bagagem e falar sobre seu país, Clarissa foi buscar referências fora. Entre a obra de estreia e esta, a escritora passou por países como Portugal, Peru, Polônia e Cuba, e entende essa circulação como essencial: “ Todo escritor precisa viajar, e acho isso fundamental. É a partir do contato com a diversidade que a gente cresce e amadurece, afirma.

O evento de lançamento começa às 18h e conta com participação do cantor e compositor Gabriel Póvoas, além de colegas da literatura como os escritores Alex Simões (que faz a mediação) e Ametista Nunes, Esmeralda Cravançola, Kátia Borges, Martha Galrão, Rita Santana, Ritta Cidhreira, Rosana Paulo, Tiago D. Oliveira e Wesley Correia.

Serviço

O quê: lançamento do livro O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, de Clarissa Macedo

Onde: Tropos Gastro Bar (Rio Vermelho)

Quando: quita (28) às 18h

Entrada gratuita

Livro: R$35