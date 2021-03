Escritores e cineastas ficam ‘cara a cara’ em festival gratuito

Cara a cara, durante 20 minutos, escritores vendem sua história a produtoras audiovisuais, destacam seus personagens e enaltecem as características que podem transformar seu livro em filme. Quem convencer, leva. A rodada de negócios pioneira é uma das atividades do SSA Adapta.Lab, festival de escrita criativa que acontece entre os dias 16 e 21, às 9h, pelo YouTube (/SSAAdaptaFestival) e pelo Zoom.



Nomes importantes do mercado literário e audiovisual participam do evento gratuito. Entre eles, os escritores Milton Hatoum e Maria Valéria Rezende e os cineastas Sérgio Machado, Cecília Amado e Orlando Senna. “A criatividade brasileira e da nossa literatura está sendo pouco explorada pelo audiovisual”, afirma a produtora e roteirista Carollini Assis, 41 anos, idealizadora do evento.



Carol destaca que o modelo de negócio funciona tanto que nos Estados Unidos a média anual de filmes adaptados de obras literárias é de 50%. Ao pesquisar a realidade do Brasil, porém, a produtora se deparou com uma escassez de dados. Na Bahia, apenas dois longas-metragens foram adaptados de obras de escritores locais nos últimos dez anos: Capitães da Areia, de Cecília Amado, e Quincas Berro D´Água, de Sérgio Machado.



Os dois filmes são baseados em livros de Jorge Amado (1912-2001). “Ele é meu escritor preferido e é o maior, mas a gente precisa ultrapassar Jorge Amado e descobrir novos nomes”, defende Carol. Diante do contraste entre a potência do negócio e a escassez produtiva é que surgiu a ideia do evento que inclui lançamentos de livros, workshops, palestras e conversas com autores, além da rodada de negócios.



Neta de Jorge Amado e de mais dois avós escritores, a cineasta Cecília Amado participa da rodada de negócios como produtora e da palestra Adaptação Literária para o Cinema, que acontece dia 20 com Orlando Senna. “Cresci nesse meio da literatura até minha adolescência, quando me encantei pelo cinema. Sou a vivência dessa junção de literatura e cinema, é a minha vida de certa forma”, destaca Cecília.



Seu primeiro longa-metragem, Capitães da Areia, foi uma adaptação do romance homônimo de Jorge Amado. “Tive uma revelação de meu avô ainda na adolescência, quando comecei a trabalhar com cinema: ele disse que eu estava realizando seu grande sonho de ter sido cineasta. Fato é que muitos dos seus livros foram adaptados”, conta Cecília.



Escritor, seu avô estava cercado pelo cinema. Padrinho de Glauber Rocha (1939-1981), trabalhou em roteiros com Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), seu parceiro em adaptações como Tenda dos Milagres e Jubiabá. “Essa experiência do encontro da literatura com o cinema estava na minha casa, na minha infância, na minha formação”, reforça a cineasta.



O convite para participar do festival SSA Adapta.Lab veio “jogar na nossa cara uma necessidade, uma falha dentro da estrutura da cultura na Bahia – e diria que também do Brasil: o fato de ter tão poucos filmes adaptados de obras literárias”, continua Cecília. “Vou ter a oportunidade de debater as causas, as razões dessa separação de duas artes que são tão parceiras e fortes por suas narrativas”, conta.



Refletir sobre as dificuldades que impedem essa troca artística e pensar em soluções estão na programação. “Vai ser uma oportunidade única. Deixar a literatura viva pelo audiovisual é a minha bandeira”, defende Cecília. Carol reforça que a ideia é repensar a escassez. “Em um comparativo – guardadas as devidas proporções – com a indústria de Hollywood, estamos muito aquém. Nossa literatura é muito rica”, convida.



Serviço

O quê: SSA Adapta.Lab

Quando: De 16 a 21 de março de 2021, às 9h

Onde: YouTube (/SSAAdaptaFest ival) e Zoom

Gratuito

Programação

Dia 16.03

09h - LIVE PALESTRA

A literatura e os desafios da adaptação - Case "Tungstênio"

Marcello Quintanilha (Quadrinista, autor da HQ Tungstênio)

Heitor Dhalia (Cineasta, diretor da adaptação de Tungstênio)

11h LIVE PALESTRA

15h LANÇAMENTO DE LIVRO - SSA ADAPTA +

Viver é melhor que sonhar - Os últimos caminhos de Belchior

Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti (autores) ​

18h CONVERSA COM AUTORES - SSA ADAPTA+

Matheus Peleteiro (Escritor), Gabriel Lima (Escritor) e Kátia Borges (Escritora, poeta)

Bate-papo sobre Livro Soteropolitanos

Dia 17.03

9h - LIVE PALESTRA VIRTUAL

Adaptações, Franquias e Modelos de Negócio - Case "Os Incontestáveis"

Alexandre Serafini (Diretor, produtor e roteirista do filme "Os incontestáveis")

Saulo Ribeiro (Escritor de "Os Incontestáveis")

11h CONVERSA COM AUTOR

Adelice Souza (Escritora, diretora teatral, atriz)

​15h SSA ADAPTA + & ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas)

Literatura, Audiovisual e Diversidade

Maíra Oliveira (Escritora, Roteirista, presidente da ABRA)

Otávio Chamorro (Roteirista e diretor de cinema e TV)​

19h CONVERSA COM AUTORES - SSA ADAPTA +

Breno Fernandes (Escritor) e Ricardo Ishmael (Jornalista e escritor)

Dia 18.03

9h - LIVE PALESTRA

Adaptação literária para palcos - Cases "Nhô Guimarães" e "Sargento Getúlio"

Deusi Magalhães (Atriz)

Edinilson Mota (Dramaturgo, diretor Teatral da peça Nhô Guimarães)

Aleilton Fonseca (Escritor de Nhô Guimarães)

Gil Vicente Tavares (Dramaturgo, diretor da peça "Sargento Getúlio")

11h CONVERSA COM AUTOR

Rita Santana (Escritora, poeta)

15h LANÇAMENTO DE LIVRO

O mal não tem asas

Állex Leila (Escritora)​

18h SSA ADAPTA + & SPCINE

Sessão Cineclube Spcine - Homenagem a Hector Babenco

Filme adaptado: O beijo da mulher aranha

Convidados: Julio Witer e Michelle Brito (agentes cineclubistas)

20h LANÇAMENTO DE LIVRO

As Crônicas de Citarion

Saulo Alves (Escritor)

Dia 19.03

9h - LIVE PALESTRA

Autoria e direitos de propriedade intelectual na adaptação

Diego Medeiros (Advogado, consultor jurídico de Bacurau)

11h CONVERSA COM AUTOR

Alessandro Kruschewski Pithon (Escritor)

​17h30 SSA ADAPTA + & ABRA

Bate-papo sobre a adaptação de "Dois Irmãos"

Milton Hatoum (Escritor, Prêmio Jabuti 1989/ 2000/ 2005/ 2008)

Maria Camargo (Roteirista da minissérie "Dois Irmãos")

Dia 20.03

09h - LIVE PALESTRA

Adaptação literária para o cinema

Orlando Senna - Cineasta, ex-secretário nacional do audiovisual

Cecília Amado - Cineasta, diretora de "Capitães da Areia"

11h CONVERSA COM AUTOR

Tatiana Amaral (Escritora)

15h LANÇAMENTO DE LIVRO

Aeronauta - Ângela Vilma (Escritora, poeta)​



17h LANÇAMENTO DE LIVRO - Bahia de Todos os Cantos - Uma introdução à cultura baiana de Antônio Risério e Gustavo Falcón (Escritores)

Dia 21.03

09h - SSA ADAPTA TALKS

Aos que esculpem o tempo

Convidada: Carla Camurati (Cineasta, atriz)



9h às 12h RODADA DE NEGÓCIOS

11h LANÇAMENTO DE LIVRO

Détrius - A guerra dos dois mundos de Dan Hudson (Escritor)



​14h às 18h RODADA DE NEGÓCIOS



17H SSA ADAPTA TALKS

Aos que escrevem

Convidada: Maria Valéria Rezende (Escritora, Prêmio Jabuti em 2009/2013/2015)​

20h SHOW DE ENCERRAMENTO

Thathi (Cantora)