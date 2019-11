Escritório de advocacia oferece curso na área trabalhista para pessoas negras

O escritório de advocacia Pessoa e Pessoa abriu um edital para 10 vagas de um curso de capacitação jurídica na área trabalhista em Salvador. As vagas estão disponíveis para candidatos autodeclarados negros.

Segundo edital divulgado pelo escritório, 5 vagas serão para alunos a partir do 8º semestre do curso de direito e as outras 5 ficarão com bacharéis ou advogados que tenham até dois anos de formados.

Para concorrer, o interessado deve entregar uma Carta de Intenções, demonstrar que tem relação com o eixo demático e ser autodeclaradamente preto ou pardo.

O programa de capacitação vai durar quatro meses, começando em março do ano que vem. Serão aulas práticas e teóricas oferecidas na sede do escritório, no Caminho das Árvores. A carga horária será de 4h/semanais, podendo ocorrer nos turnos diurno e noturno. O cronograma completo de aulas será divulgado até 20 de dezembro.

Ao fim do curso, dois participantes serão selecionados para fazer parte do Programa Anual de Trainee do Pessoa e Pessoa.

(Foto: Reprodução)

Inscrições

Os interessados que atendem aos requisitos devem enviar os documentos entre 2 e 13 de dezembro deste ano para o e-mail selecao@pessoaepessoa.com.br.

Os documentos necessários são a carta de interesse com no máximo duas páginas, currículo, cópia do RG e do CPF, comprovante de matrícula com indicação do semestre em curso (para estudantes) ou certificado de conclusão ou diploma (para graduados).

Uma comissão fará a seleção e o resultado será informado aos candidatos por e-mail e no site do escritório até o dia 24 de janeiro.