Escritório de Karol Conká corta despesas e demite funcionário

Karol Conká está confinanda e não faz ideia dos problemas que vai enfrentar quando sair do BBB. E não deve demorar muito, afinal ela é uma das mais rejeitadas pelo público nas redes sociais e enquetes realizadas na internet.

A revista piauí divulgou que o escritório da artista está tomando medidas para amenizar os prejuízos que a participação no Big Brother vai provocar na carreira dela. Uma das primeiras providências foi demitir um funcionário para diminuir as despesas. É que, segundo a equipe da cantora, uma escolta deverá ser contratada para lhe dar segurança quando sair do programa. Assim, outros custos precisam ser eliminados.

Tem mais. Segundo a publicação, Karol Conká havia contratado músicos e gravado um single para ser lançado durante sua permanência no reality. A música não será mais lançada, e sua equipe suspendeu toda ação de marketing.

Recentemente, a agência Brunch estimou que a cantora pode deixar de faturar cerca de R$ 5 milhões referentes a publicidade, shows e aparição em programas de TV. Segundo a Brunch, que fez o levantamento para a revista Forbes, a artista vai precisar de ao menos seis meses para recuperar sua imagem.

A reportagem da piauí revela também que Lumena e Thaís, ambas do grupo Pipoca, são as grandes decepções da produção do BBB 21. A baiana se mostrava uma pessoa engraçada e animada nas seletivas, e falava com leveza sobre seu ativismo. Confinada, ela se revelou outra pessoa, como o público tem acompanhado.