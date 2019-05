Escudero estreia com assistência, mas Rodrigão faz dois e decide

Três velhos conhecidos da dupla Ba-Vi brilharam no jogo entre Coritiba e Cuiabá na manhã deste sábado (25): Rodrigão, ex-Bahia e hoje no Coritiba, fez dois gols. Do outro lado, Escudero, ex-Vitória, fez sua estreia já dando assistência para Júnior Todinho - outro velho conhecido da torcida rubro-negra.



No fim das contas, quem se deu melhor foi o Coxa Branca ao vencer por 2x1 e conquistou importante vitória pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. Quem também fez bonito foi a torcida paranaense, que desceu em massa e registrou o maior público do estádio desde 2007, com 39 mil espectadores.



A vitória levou o Coritiba aos oito pontos, colando no grupo dos quatro primeiros colocados. O time paranaense subiu à quinta colocação, apenas um ponto abaixo do quarto colocado Sport.

Já o Cuiabá, com os mesmos oito pontos, fica em sexto porque tem um gol a menos de saldo (2x1). Essa foi apenas a segunda derrota do time mato-grossense no ano e colocou fim a uma série de 13 jogos de invencibilidade. O outro resultado negativo foi pela Copa do Brasil, quando o Cuiabá foi eliminado pelo Botafogo com derrota por 3x0, no Engenhão.

Mais de 39 mil pessoas foram ao Couto Pereira neste sábado (25) (Foto: Divulgação)



Logo no início, aos sete minutos, Rafinha, ex-Cruzeiro, mostrou seu cartão de visitas. O estreante fez bela jogada individual, tabelou com Patrick Brey e completou para o fundo do gol, mas a jogada foi anulada por impedimento.

O time da casa seguiu mandando no jogo e, três minutos mais tarde, Rafinha tabelou com Rodrigão e o centroavante deu um toque na saída do goleiro para abrir o placar aos 10 minutos do primeiro tempo.

Após o início agitado, o ritmo do jogo caiu e a resposta do Cuiabá só veio no segundo tempo. Aos 13 minutos, a defesa do Coritiba não conseguiu afastar e a bola sobrou para Escudero, que passou pelo goleiro Wilson e levantou na cabeça de Júnior Todinho. O atacante só tocou contra o gol vazio para empatar o placar.

No entanto, o Coritiba tinha Rodrigão, que voltou a marcar para garantir a vitória. Aos 35 minutos, o centroavante aproveitou cruzamento na área, ganhou da marcação e desviou de cabeça para o fundo do gol, dando números finais ao jogo.





#CFCxCUI - ???? O Diogo Mateus cobrou a falta e o Rodrigão fez o segundo do Coxa contra o Cuiabá, gol que garantiu a vitória alviverde. ???????? #RumoAoAltoDaGlória pic.twitter.com/OHtrcItpXw — Coritiba (@Coritiba) 25 de maio de 2019

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (1/6), quando recebe a Ponte Preta, na Arena Pantanal, pela sexta rodada da Série B. Na segunda-feira, dia 3 de junho, o Coritiba enfrenta o América-MG no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA 2 X 1 CUIABÁ

CORITIBA - Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e William Matheus (Igor Jesus); Vitor Carvalho (Matheus Sales), João Vitor, Giovanni (Juan Alano), Patrick Brey e Rafinha; Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ - Victor Souza; Toty, Douglas Mendes, Edson Borges e Danilo (Alex Ruan); Marino (Caio Dantas), Alê, Jean Patrick e Escudero (Eduardo Ramos); Felipe Marques e Júnior Todinho. Técnico: Itamar Schulle.

GOLS - Rodrigão, aos 10 minutos do primeiro tempo; Júnior Todinho, aos 14, e Rodrigão, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus (Coritiba); Toty e Marino (Cuiabá).

RENDA - R$ 424.519,00.

PÚBLICO - 37.220 pagantes (39.252 total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).