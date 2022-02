Escudo do Barcelona some da camisa de Ferran Torres durante jogo

Ferran Torres marcou e garantiu o empate do Barcelona com o Napoli, em 1x1, pela Liga Europa. Mas o que chamou mesmo a atenção não foi o gol do atacante, e sim um detalhe curioso na camisa dele: a falta do escudo do time catalão e o emblema da fornecedora esportiva do clube, a Nike.

Nas fotos do duelo, realizado nesta quinta-feira (17), é possível perceber que o jogador começou a partida com o uniforme completo. Porém, ao anotar seu gol, de pênalti, no segundo tempo, os dois símbolos haviam 'desaparecido'. Na comemoração, fica perceptível a diferença da camisa de Ferran para os outros atletas.

O episódio intrigou os torcedores, que especularam o que teria acontecido. Alguns até brincaram: o que teria acontecido se o atacante resolvesse beijar o escudo do Barça na comemoração?

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o problema aconteceu na volta do intervalo, quando ele já apareceu com o uniforme sem o escudo e o emblema da Nike. Geralmente, os jogadores recebem mais de uma camisa por partida.

Até agora, o Barcelona não se manifestou sobre o episódio.

Barcelona empata com Napoli e Dortmund perde para Rangers

As oitavas de final da Liga Europa começaram nesta quinta-feira (17) com um empate entre Barcelona e Napoli, por 1x1, na Espanha. Apesar do domínio, o time da casa não conseguiu construir vantagem no jogo de ida. O Borussia Dortmund foi mais um time a ficar com um resultado "amargo" jogando diante de sua torcida. A equipe alemã perdeu por 4x2 para o Rangers. As partidas de volta desta fase acontecerão já na próxima quinta-feira (24).

O primeiro tempo no Camp Nou teve superioridade do Barcelona, mas o Napoli foi quem levou a vantagem no placar para os vestiários. O recém-chegado Ferran Torres foi responsável pelas principais oportunidades do time catalão, começando com uma tentativa já nas primeiras ações da partida. Já o Napoli deixou o Barcelona tomar as rédeas do jogo e, na melhor chance que teve antes do gol, Oshimen parou no goleiro Ter Stegen.

A velha máxima do "quem não faz, leva" funcionou para o Napoli, que conseguiu fazer 1x0 logo após o Barcelona perder sua principal chance na partida. Aubameyang recuperou a bola no ataque e Ferran Torres teve uma chance clara, de frente para o goleiro, mas finalizou por cima do gol. Na resposta, Zielinski recebeu livre na área, chutou uma vez para defesa de Ter Stegen e aproveitou o rebote para abrir o placar, aos 28 minutos.

O Barcelona conseguiu empatar logo no início do segundo tempo. Traore fez o cruzamento e a bola pegou na mão do zagueiro brasileiro Juan Jesus. Ferran Torres foi para a cobrança, conseguiu enganar o goleiro e empatou o jogo para o Barcelona, aos 13 minutos.

Após o empate, o jogo seguiu muito disputado, com o Barcelona comandando a maior parte das jogadas de ataque. O time de Xavi criou lances de perigo nos minutos finais e ficou perto do gol, inclusive em um lance de bicicleta de Luuk De Jong. O confronto terminou empatado.

Na Alemanha

O Rangers, da Escócia, construiu uma ótima vantagem por 4x2 sobre o Borussia Dortmund em pleno Signal Iduna Park, na Alemanha, e conseguiu dar um grande passo em direção à classificação.

James Travernier abriu o placar aos 37 minutos em cobrança de pênalti. Três minutos depois, Alfredo Morelos ampliou para o time escocês. Lundstram fez mais um logo aos 4 minutos do segundo tempo e John Bellingham diminuiu para 3x1 apenas dois minutos mais tarde.

Morelos marcou mais uma vez e fez 4x1 aos 10 minutos. Raphael Guerreiro fechou a conta para os alemães aos 37 minutos, 4x2.