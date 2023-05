Esfriou: mínima de 23°C faz soteropolitanos tirarem o casaco do armário nesta terça (23)

Se tem uma coisa que muda a rotina dos soteropolitanos é o frio. Pouco comum na capital baiana, o danado deu as caras nesta terça-feira (23), batendo 23 °C, e obrigou uma galera a tirar o casaco do armário. Ainda eram 5h da manhã quando a visita aconteceu, mas a sensação térmica perdurou em baixa ao longo do dia.

Como bons amantes das redes sociais, as plataformas digitais foram alguns dos meios escolhidos pelos moradores da cidade para registrar a indignação. Uma das publicações lamentava a escassez de roupas de frio no armário dos soteropolitanos.

“Nunca pensei que um dia chegaria nesse nível, mas eu estou precisando usar uma camisa normal, com uma camisa de manga longa por cima e ainda coloquei um blazer. Eu trabalho em Salvador, não tenho nem roupa pra isso. Nunca precisei comprar coisas para o frio. Estou sofrendo”, destacou uma usuária do Twitter, por volta das 6h30 da manhã.

Às 19h da noite, ainda tinha gente sofrendo por causa da baixa temperatura. “É oficial, estou sentindo frio ao ar livre em Salvador”, escreveu outro usuário. Alguns ainda disseram não aguentar mais a versão congelante da cidade. Quem rege o clima, no entanto, parece não estar se importando muito com isso.

O meteorologista do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos, contou para o CORREIO que a queda na temperatura foi provocada pela chegada de um sistema de baixa pressão no litoral, que deve continuar pairando sobre os soteropolitanos até sexta-feira (26).

“O sistema chega e acaba provocando esse aumento de nebulosidade e ventos úmidos. Então, a umidade que vem dos Oceanos também conduz a queda das temperaturas. É algo comum para este período do ano”, explicou o meteorologista do Cemadec.

Ele ainda disse que o friozinho não anda só. Ele pode vir acompanhado de rajadas de ventos mais fortes. Não foi o caso desta quinta, já que os ventos não ultrapassaram os 30km/h, considerados normais para o outono. A chuva também caiu em leves pancadas isoladas.

Porém, olhando para o volume de água total esperado para o mês de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a estação meteorológica de Ondina, já registrou 80% da quantidade de precipitação prevista. Em estações mais novas, como a de Mussurunga, o número já ultrapassou a previsão e deve engordar mais um pouco nos próximos dias.

Segundo a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, hoje foi o terceiro dia de temperaturas baixas na cidade, durante o mês. No último sábado e nesta segunda (22), as temperaturas mínimas giraram em torno de 22,2 °C.

Até sexta (26), a temperatura ainda pode baixar e alcançar a mínima de 22°C, acompanhada por ventos mais intensos e chuva fraca. Até o momento, a Capitania dos Portos de Salvador está em alerta amarelo, indicando que a navegação seja feita com cuidado.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também acompanha as mudanças do tempo durante 24h. Até às 20h desta terça, o órgão atendeu 77 chamadas de emergência. As três principais foram de ameaça de desabamento (31), ameaça de deslizamento (12) e árvore ameaçando cair (9).

Previsão

A previsão do Inmet aponta que amanhã (24), a temperatura mínima deve permanecer em 23°C e a máxima pode chegar a 28°C. O céu deve ficar encoberto por muitas nuvens e gerar pancadas de chuva isoladas.

Na quinta-feira (25), as temperaturas podem cair para mínima de 22°C e máxima de 27°C. O céu também deve permanecer encoberto por muitas nuvens e gerar pancadas de chuva isoladas.