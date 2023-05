ESG: ações e programas de empresas geram diversos benefícios ambientais e sociais

O avanço da agenda ESG vem demonstrando que as empresas que optam por uma atuação responsável nos aspectos ambientais, sociais e em sua gestão acabam por registrar impactos positivos além de suas cercas, muros, paredes ou canteiros. Cada vez mais, conceitos como o cuidado com o entorno, licenças sociais e gentilezas urbanas vão se normalizando nas rotinas de corporações dos mais diversos portes e em diferentes áreas de atuação.

Um claro exemplo disso pode ser percebido na atuação do Grupo Appian, que aqui na Bahia é proprietário da Atlantic Nickel, empresa responsável pela produção mineral em Itagibá, no Sudoeste da Bahia. Com a premissa de fazer uma mineração diferente, com práticas sustentáveis e alinhamento às comunidades locais, a empresa vem investindo na proteção e na recuperação de áreas degradadas de Mata Atlântica.

Diogo Oliveira, diretor de ESG e Pessoas da Atlantic Nickel, diz que os compromissos com o meio ambiente e com a integração social são prioritários. “Desde que a Appian, com apenas quatro anos de atuação no mercado brasileiro, assumiu a gestão do ativo, já foram reflorestados 199,27 hectares de Mata Atlântica, o equivalente a aproximadamente 279 campos de futebol”, conta. De janeiro a março deste ano, houve um crescimento de 4,65% das áreas em relação ao mesmo período do ano passado, o que mostra o avanço do processo.

Para dar suporte ao programa de reflorestamento, que tem potencial de produção de 100 mil mudas por ano, a empresa implantou, no perímetro de operação da Atlantic Nickel, um viveiro que produz 30 espécies locais como Jacarandá da Bahia, Pau Brasil, Ingá de Metro, Aroeira, Ipê, Genipapo, Pinho e Jequitibá, sendo plantadas na região e entorno. Este ano, houve crescimento de 10,5% em relação ao ano passado. A meta é atingir 309.740 mil mudas nos próximos cinco anos.

Além disso, complementa, a empresa mantém diálogo constante com a sociedade civil. “A adoção do Environmental, Social and Governance (ESG) representa uma verdadeira mudança de paradigma nas relações entre empresa, comunidades e investidores. Temos muita clareza de que é a partir da nossa escuta ativa, com enfoque em pautas sociais e ambientais, que podemos construir uma mineração do futuro, como parte da estratégia de negócios”, aponta.

Sustentabilidade ambiental é prioridade em investimentos da Acelen na Bahia (Divulgação)

Em Mataripe, no Recôncavo, a Acelen vem registrando significativas reduções nas emissões de CO2, mostrando que o impacto de uma atuação responsável é capaz de trazer impacto positivo para todo o planeta, cada vez mais voltado para a necessidade de frear o aquecimento global. Parte do programa de R$ 1,1 bilhão investidos na modernização da Refinaria de Mataripe, foram aplicados R$ 100 no desenvolvimento sustentável da planta, que vem se voltando para um modelo de refino focado na redução do impacto no meio ambiente.

Foram mais de 10 iniciativas de eficiência energética, que envolveram troca e recuperação de sistemas, equipamentos e estruturas importantes, como preaquecedores de ar dos fornos, preaquecedores de carga das unidades de destilação, caldeiras e fornos, além do desenvolvimento de um plano de automação e indústria 4.0 para ajuste do balanço energético diário da refinaria.

Como resultado, no primeiro ano de gestão, para uma mesma carga processada, houve redução de 268 mil toneladas de CO2, o equivalente à plantação de 22.356 hectares de árvores ou a 1.196 estádios do tamanho do Maracanã. Em relação ao consumo de água, a redução foi de 8% no consumo do recurso x óleo processado, gerando uma economia de cerca de 1,3 bilhão de litros de água no ano. Considerando a recomendação de consumo de água sugerida pela ONU (110 litros/dia por pessoa), o montante seria suficiente para abastecer uma cidade de pouco mais de 33 mil habitantes pelo período de um ano.

“Estamos investindo em tecnologias e iniciativas de eficiência energética para reduzir a geração de gases de efeito estufa, emissão de particulados, consumo de gás natural, a partir de uma série de iniciativas para melhorias ambientais, contribuindo para uma refinaria muito mais sustentável”, destaca Celso Ferreira, vice-presidente de Operações da Acelen. “Em poucos meses, os ganhos já foram expressivos, proporcionando melhorias nos principais índices ambientais, com destaque para o aumento de eficiência hídrica, energética e menores emissões de gases de efeito estufa”, completou o executivo.

Para este anos, as metas são de uma redução de 15% nas emissões pelo flare, a chaminé que queima resíduos no processo de refino. Além disso, a empresa projeta uma economia de 9% no economia no consumo de energia, de 11% no consumo de água x óleo processado e de 39% na emissão de enxofre.

Entorno

Cecilia Cavalcanti, gerente de projetos internos da Moura Dubeux, explica que a empresa está com um olhar muito voltado para a cultura ESG e destaca a preocupação com o entorno dos projetos imobiliários como demonstração disso. “Este ano, iniciamos uma obra emblemática em Recife, de um retrofit, em que além disso, estamos requalificando um bairro que não possui moradia e que, no seu entorno, existia uma comunidade em que realizamos uma ação de transformação”, conta, em referência à obra do Moinho, na comunidade do Pilar. Antigos silos de grãos estão sendo convertidos em apartamentos.

Em parceria com organizações sociais, moradores da região foram formados e contratados para o trabalho na obra. “Nós nos preocupamos tanto com a maneira como o empreendimento é feito, precisa ser sustentável, mas a sustentabilidade vai também para o entorno dele”, destaca. Segundo ela, este tipo de ação já está sendo replicada para outras obras e deve chegar a outras praças também.

“A gente quer impactar positivamente cada vez mais vidas, olhando para dentro das nossas construções, mas sem nunca deixar de ter atenção para o que acontece no nosso entorno”, diz.

Certificação

A Jacobina Mineração, empresa com sede em Jacobina comemora o inédito certificado da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que atestou a conformidade em relação aos requisitos propostos na Prática Recomendada 2030 “Ambiental, social e governança (ESG) – Conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamento para organizações.

Para Sandro Magalhães, vice-presidente de Operações Brasil-Argentina da Jacobina Mineração, esse pioneirismo é motivo de orgulho. “Desde a sua criação, a JMC sempre cumpriu o compromisso de buscar o sucesso do negócio sem negligenciar o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente, para promover o desenvolvimento pleno do território onde estamos. Não podemos esperar até as vésperas de 2030 para assumir a nossa parcela de responsabilidade como agentes de transformação. Por isso, fazer parte dessa iniciativa representa um grande passo”, afirma.

Segundo Magalhães, a agenda ESG faz parte do modelo de negócio da empresa. “É um dos pilares que sustenta a operação e foi isso que nos levou a ser a primeira empresa certificada em ESG no Brasil”, diz.

“Nós temos uma forte atuação no campo social e faz parte dos nossos valores desenvolver as comunidades nas quais estamos. Cuidar do meio ambiente também é mais do que uma responsabilidade legal, é sobretudo moral”, afirma.

EM 2022, a JMC investiu quase R$ 4 milhões em ações de responsabilidade social. Foram R$ 2 milhões executados através do Instituto Yamana, R$ 1,4 milhão investidos em projetos de cultura, R$ 500 mil voltados para iniciativas de fomento ao esporte e pelo menos R$ 300 mil direcionados para iniciativas de saúde. “Temos um número crescente de mulheres trabalhando em cargos que vão da operação de equipamentos até a vice-presidência”, conta. A empresa evoluiu para um percentual de 12,2% de mulheres no quadro geral de colaboradores.

Suzana Santos, head de Sustentabilidade e Comunicação da Unipar, destaca a sustentabilidade como uma condição para a existência da empresa em particular e para a indústria química, de modo geral. “Se não fossemos sustentáveis, não haveria continuidade do negócio. Temos que operar de forma segura, preservando o meio ambiente e cuidando das comunidades. E nosso propósito é ser confiável em todas as nossas relações”, ressalta. Ela diz que o compromisso com o futuro, não apenas da empresa, é o primeiro valor da Unipar.

Entre as prioridades da empresa está o investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão até 2030 em projetos que permeiam a sustentabilidade e já estão em curso ou que ainda serão implementados. Destaque para a criação de joint ventures para autoprodução de energia elétrica renovável, que vão resultar em dois parques de energia eólica, um na Bahia e outro no Rio Grande do Norte, além de um de energia solar em Minas Gerais, que já deve começar a operar nesse mês.

Além do olhar para a operação em si, em 2021 a empresa investiu cerca de R$ 7 milhões em iniciativas sociais privadas e em 2022 aumentou o valor para R$ 11 milhões. “Ao longo de 2023, alcançaremos a marca de R$ 15 milhões de recursos da companhia investidos, que devem impactar 900 mil pessoas, com mais de 40 projetos já selecionados”, conta. Segundo ela, os investimentos envolvem recursos diretos, incentivos, patrocínios e doações em quatro principais frentes – Esporte, Cultura, Educação e Ação Social –, e devem impactar, até 2025, 2 milhões de pessoas.

As metas para o futuro passam por chegar a 60% de energia elétrica de fonte renovável, redução de 30% de emissões de CO2, acelerar o acesso à água limpa e saneamento aumentando o número de pessoas servidas com ações diretas da Unipar, impactar mais de 2 milhões de pessoas com programas e projetos de desenvolvimento humano, entre outras.

A Bracell segue o propósito de que tudo o que faz deve ser bom para o país, o clima, as comunidades e para os clientes, explica Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da empresa. Ele ressalta o foco nos diversos investimentos voltados às comunidades onde a empresa opera. Em 2022, foram executados 31 projetos sociais, com mais de R$ 4,4 milhões investidos, beneficiando mais de 121 mil pessoas, através do Bracell Social. “Amparado em três pilares – os 3 Es: Estar Bem, Educação e Empoderamento, o Bracell Social norteia o posicionamento e o desenvolvimento de projetos sociais diante das necessidades das comunidades”, explica.

Ele lembra ainda que a empresa é signatária do Pacto Global da ONU, por meio do qual se compromete a cumprir os 10 princípios, divididos em quatro grupos: direitos humanos, melhoria contínua nas relações de trabalho, meio ambiente e medidas práticas de anticorrupção.

Bracell investe na preservação de reservas particulares do patrimônio natural (Foto: Gleison Rezende/Divulgação)

“A sustentabilidade está presente em todas as etapas de nossa cadeia de valor, desde o plantio do eucalipto, passando por todo o processo de produção da celulose, incluindo o descarte de resíduos e a logística. Também cuidamos das comunidades próximas e do meio ambiente”, lembra Márcio Nappo. Na Bahia, por exemplo, a Bracell atua na preservação ambiental com Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no Litoral Norte e Agreste. Uma destas unidades é a RPPN Lontra, com 1.377 hectares de vegetação nativa. A unidade, certificada pelo governo baiano como uma das três Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas), é um Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, segundo critérios do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco.

“Pensamos de maneira 360 para que todas as áreas da empresa estejam adequadas às práticas de ESG. Está na nossa filosofia, mas ela é reforçada todos os dias em nossas operações na Bahia, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul”, diz.

Lídia Abdalla, presidente executiva do Grupo Sabin, diz que a empresa prioriza ações que integrem aspectos ESG. “Há mais de 15 anos somos signatários do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU), que mobiliza a comunidade empresarial em movimentos que aceleram a economia verde”, lembra. “Esses compromissos orientam uma gestão ambiental consciente dos recursos naturais e para isso destinamos investimentos em novas tecnologias, programas e práticas de educação ambiental, bem como incentivamos a participação coletiva na solução dos problemas”, acredita.

No ano passado, o grupo recebeu o Certificado de Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa, que atesta o compromisso em amenizar os impactos ambientais das atividades. Na área social, ela destaca o Instituto Sabin, que está completando 18 anos e já investiu R$ 56 milhões, com o apoio a 728 organizações sociais em todo o país, ajudando a melhorar a realidade de mais de 1,3 milhão de pessoas em 76 cidades, incluindo Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

Maiores empresas da Bahia participarão do Fórum ESG Salvador

A segunda edição do Fórum ESG Salvador será realizada nos dias 30 e 31 deste mês, no Porto Salvador, com a participação de algumas das maiores empresas em atuação na Bahia. O evento promovido pelo Site Alô Alô Bahia e pelo Jornal CORREIO dará visibilidade a quem está contribuindo de maneira relevante para o desenvolvimento sustentável e para um mercado mais diverso.

“Desde que iniciou sua trajetória, há mais de quatro décadas, o Jornal CORREIO sempre teve como premissa, além de noticiar, ser um promotor de discussões importantes para a sociedade baiana, e não poderia ser diferente agora. Este resultado positivo comprova não só que estamos alinhados com o que acontece no mundo como reflete a credibilidade conquistada junto a estas empresas”, completou Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO e acionista da Rede Bahia.

“Todas as cotas de patrocínio foram viabilizadas em menos de duas semanas, demostrando a urgência de se debater o tema e de se comprometer com as melhores práticas de governança ambiental, social e corporativa. O fórum é um grande exemplo de como podemos fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos”, nos disse Rafael Freitas, diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia.

Se ligue!

A segunda edição do Fórum ESG Salvador, realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia vai promover debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, mais uma vez no Porto Salvador e terá dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

No dia 30, entre outras atividades, os patrocinadores e seus convidados terão a oportunidade de assistir à uma palestra conduzida por Carlinhos Brown sobre os projetos de impacto social através da cultura que vem realizando nas últimas décadas. No dia seguinte, o fórum começa às 8h e segue até o final da tarde, voltado para uma plateia formada pelos inscritos (inscrições encerradas). Quem não conseguiu se inscrever pode assistir ao vivo no Youtube do Correio: https://www.youtube.com/@Correio24hBahia.



Confira a programação.

Conheça as marcas que vão participar do II Fórum ESG Salvador

Acelen – Gestora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, a empresa de energia foi criada pelo fundo Mubadala Capital, investidor presente em mais de 50 países, nos mais diversos setores.

Alba Seguradora – Com mais de 150 anos de atuação, é uma das seguradoras mais antigas do Brasil.

Ambev – Uma das maiores empresas de bebidas, possui o mais moderno centro de inovação cervejeira do mundo.

Atlantic Nickel – Opera nas maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo, em Itagibá, na Bahia.

BAMIN – Há mais de 17 anos, a companhia está presente no Brasil, investindo no desenvolvimento socioeconômico da Bahia por meio de seus empreendimentos, que incluem a Mina Pedra de Ferro, na região de Caetité, o Porto Sul, em Ilhéus, e o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL, que ligará as duas cidades.

Banco Master – Criado para ser um provedor completo de soluções e serviços para pessoas físicas e jurídicas, oferece um portfólio robusto de produtos e serviços, além do atendimento do seu time altamente preparado.

Bracell – Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e celulose especial do mundo.

CCR – O Grupo CCR está entre as maiores companhias de infraestrutura e mobilidade da América Latina. Na Bahia, opera desde 2013 o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, através da CCR Metrô Bahia.

Contermas – Está à frente do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Salvador.

Deloitte – Líder em serviços em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária, atende clientes dos mais diversos perfis e setores em todo o mundo.

Fera Palace Hotel – Símbolo da retomada e revitalização do Centro Histórico de Salvador, impressiona pela beleza, serviço e vista espetacular de seu rooftop voltado para a Baía de Todos-os-Santos.

Grupo Luiz Mendonça – Com 40 anos de mercado, o Grupo LM é formado pelas empresas Bravo Caminhões e Ônibus, AuraBrasil e Santo Antônio Patrimonial. A companhia tem atuação nacional nos segmentos de gestão e locação de frotas, aluguel de plataformas aéreas e venda de caminhões.

Happy Tour – Desde 1995, a agência de Viagem elabora roteiros e acompanha grupos de excursão no Brasil e no exterior, prestando assessoria e consultoria em viagens de lazer e negócios.

Hiperideal – Uma das maiores redes de supermercados de Salvador, com mais de 20 lojas localizadas em bairros estratégicos da capital baiana e região metropolitana.

Jacobina Mineração – Localizada em Jacobina (BA), opera com cinco minas de ouro subterrâneas: Canavieiras, João Belo, Morro do Cuscuz, Morro do Vento e Serra do Córrego.

Larco Petróleo – Genuinamente baiana, é a distribuidora de combustível que mais cresce no Nordeste.

LEROY MERLIN – A LEROY MERLIN é a empresa líder e especialista no segmento home center no Brasil. Mais do que produtos de qualidade, a empresa oferece soluções completas para o universo da casa. Ainda este ano, chega fisicamente a Salvador. Além das lojas físicas, proporciona experiência aos Clientes em seus canais de compras à distância.

Luzbel – Especializada na criação, desenvolvimento e execução de projetos audiovisuais com alta tecnologia, a empresa baiana é uma das principais de seu segmento no Brasil. Atua há mais de 25 anos atendendo clientes de todas as regiões do país.

Moura Dubeux – Está há mais de 40 anos no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo no Nordeste e é líder em market share na região. Também possui forte presença no segmento de flats, hotéis e resorts para este público.

Multimídia News – Com fábrica localizada na Bahia, é uma das principais fabricantes de copos e canecas do Brasil.

Prefeitura Municipal de Salvador – administra a primeira cidade planejada do Brasil, capital dos baianos, uma das mais antigas do país.

Sabin – Um dos maiores players no setor de medicina diagnóstica do país.

SEBRAE BA – Entidade que apoia e fomenta a criação, expansão e modernização das micro e pequenas empresas do Estado.

Senac – Principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do Brasil.

SENAI CIMATEC – Uma das instituições mais avançadas de educação, ciência, tecnologia e inovação do Brasil.

Socializa – Fundada em 1991, com matriz em Salvador, é particularmente reconhecida pela sua larga experiência em gestão prisional. Oferece soluções de gestão nas áreas de segurança e monitoramento, alimentação, serviços de saúde, lavanderia e rouparia, facilities e construção civil.

Sotero Ambiental – A empresa do grupo Solví atua na limpeza urbana de 48% de Salvador, a serviço da LIMPURB.

Suzano – Maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

Ticket Maker – Empresa de tecnologia, trabalha segmento de vendas de ingressos em pontos físicos, vendas online e controle de acesso.

Unipar – Líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias.

Uranus2 – Uma das empresas mais respeitadas no ramo de comunicação e ativação de marca na Bahia, trabalha há 29 anos com projetos nos mais diversos segmentos, com destaque para os institucionais e promocionais.

Vini Figueira Gastronomia – Buffet comandado pelo experiente chef Vini Figueira, que também está à frente do restaurante de mesmo nome no Rio Vermelho.

Wilson Sons – Maior operadora integrada de logística portuária e marítima do mercado brasileiro.

Zum Brazil Eventos – Agência 360°, especializada em realizar convenções, fóruns, congressos, feiras e lançamentos, entre outros eventos corporativos.









