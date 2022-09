Espaço Conceito Latitude 13 Cafés Especiais anuncia abertura da mostra Filtro de Café

Valorizando expressões artísticas e culturais, o Espaço Conceito Latitude 13 Cafés Especiais anuncia sua segunda exposição de arte. Com curadoria da artista plástica Maria Luedy e produção de Sandra Gallefi, a mostra Filtros de Café serve de fio condutor de inspiração e criatividade para os 17 artistas plásticos participantes, que vão assinar suas obras a partir dos papéis da fábrica artesanal francesa ARCHES, distribuído pela empresa Ophicina do Papel.

Filtro de Café será aberta nesta sexta (23), às 19h, reunindo os artistas envolvidos e convidados. No dia seguinte, sábado (24) a expo abre para o público em geral, gratuitamente. Ao todo são 200 folhas de papel que servirão de objeto e espaço para diversidade de poéticas e técnicas expressivas dos artistas. “A ideia é criar uma unidade visual, tendo o papel de celulose de algodão como protagonista da exposição. O nome Filtros de Papel surgiu inspirado na palavra filtro, que tem o significado de essência, e o café com todo o universo amplo, sua história, sabor, botânica e mais. A bebida café só existe depois que você filtra”, afirma Luedy.

Obra de Bel Borba (divulgação) Obra de Leonel Mattos (divulgação)

Obra de Bel Borba (divulgação) Obra de Leonel Mattos (divulgação)

Em caráter permanente e gratuito, a mostra tem duração de 6 meses, ficando em cartaz até o mês de março de 2023. Neste período haverá troca de saberes, através de lives e workshops com conteúdos e temas sobre arte, empreendedorismo, café, técnicas artísticas e mais. O público participante poderá conferir um pouco mais sobre a história do artista, através de um QR Code ao lado de cada obra exposta. As obras estarão à venda no Espaço Conceito Latitude 13 Cafés Especiais.

Os artistas participantes são: Ana Maria Vilar; Ariadne Ferraz; Barbara Hubert; Bel Borba; Bida; Daniela Steele; Dôra Araújo; Goya Lopes; Ivo Neto; Isa Oliveira; João Teixeira; Leonel Mattos; Maria Luedy; Raphael Ribeiro; Tércia Marques, Marisa Vianna e Viga Gordilho.



Serviço - Exposição Filtro de Café | Espaço Conceito Latitude 13 Cafés Especiais- Rua João Pondé, 378, Barra | Visitação: de 24 de setembro a 31 de março de 2023, das 10:30h às 19h | Gratuito