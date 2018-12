Espaço Glauber Rocha celebra uma década com exibição nacional

O Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha completa nesta quarta-feira (19) dez anos em atividade na sua nova fase. O espaço, que funciona como cinema desde 1919, ficou uma década inativo até retornar sob a coordenação do cineasta Cláudio Marques. Em comemoração, será exibida gratuitamente, às 20h30, a cópia restaurada do clássico nacional O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, que completa 50 anos em 2018.

“É uma comemoração discreta, porém significativa. Queremos marcar território e dizer para todos que estaremos aqui por mais dez anos”, avisa o cineasta. Para Cláudio, a permanência do Cine Glauber Rocha representa uma inversão de fluxo na cidade. “Nós estamos chamando atenção para o Centro Histórico e para o passado. Precisamos valorizar a região, cuidar do acesso, da mobilidade e da segurança para que o nosso espaço perdure”, enfatiza.

Outro aspecto responsável pela valorização do cine, ao longo desses 10 anos, é a ampliação do Centro com novos espaços culturais. Atualmente, essa área do Centro Histórico conta também com o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Matos e os hotéis Fera Palace e Fasano. “Hoje, nós temos uma área privilegiada com esses projetos belíssimos na ativa”, destaca Cláudio.

O Bandido da Luz Vermelha é um filme policial de 1968. Inspirado nos crimes do assaltante João Acácio Pereira da Costa, o longa entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), em novembro de 2015. O nome da obra é inspirado no modus operandi de João Acácio, que costumava usar uma lanterna com facho de luz vermelho para intimidar suas vítimas.

De acordo com Cláudio, o longa foi escolhido por conta da mensagem que traz no enredo. Para o cineasta, este é um ano crucial de mudança política no Brasil e a obra vem para marcar essa passagem. “O filme anuncia momentos difíceis através da poesia e da resistência”, explica.

Serviço:

O quê: Comemoração de 10 anos do Cine Glauber Rocha com exibição do filme 'O Bandido da Luz Vermelha'

Quando: quarta-feira (19), às 20h30

Onde: Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n - Centro)

Entrada gratuita

*Participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão da editora Ana Pereira