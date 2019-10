Espaço holístico promove evento gratuito na Praça Wilson Lins

Localizado na Pituba, o espaço holístico Atelier da Alma promove neste sábado (26) uma série de atividades gratuitas e abertas ao público em geral. Intitulado Atelier da Alma na Praça, o evento ao ar livre acontece na Praça Wilson Lins, das 17h às 19h30.

A programação conta com yoga, meditação, dança circular, tarot, cromoterapia, reiki, quick massage, além de dois convites: aprender a confeccionar flores de origamis e viver a poesia. Para participar não é necessário fazer inscrição prévia

De acordo com a organização, a ideia é que as pessoas possam desfrutar de atividades para nutrir a alma e viver o bem-estar. No dia 9 de novembro, o Atelier da Alma na Praça ganha uma nova edição, também das 17h às 19h30, no mesmo local.

Sobre o Atelier da Alma

O Atelier da Alma é um espaço holístico para nutrir a alma, localizado na Pituba, em Salvador. Oferece atividades para promover o bem-estar, o bem-viver e a saúde integral do ser humano: espírito, alma e corpo. São práticas como yoga, tai chi chuan, meditação, atendimentos com Psicologia, terapias diversas, tarot e astrologia, entre outros. Saiba mais acessando o site: www.atelierdaalma.com

Serviço

O quê: Atelier da Alma na Praça

Quando: 26 de outubro e 9 de novembro, sábado, 17h às 19h30

Onde: Praça Wilson Lins, ao lado da Arena Aquática de Salvador.

Quanto: Gratuito

Mais informações: 71-99972-0711 (whatsapp) ou 71-3248-3246