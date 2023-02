Espaço Mix levará mistura de ritmos e estilos ao Rio Vermelho

O Largo da Mariquita, a partir desta quinta-feira (17) até a terça-feira (21), será ponto de encontro para quem quer curtir o som de diferentes estilos e tendências dos talentos musicais de Salvador. É isso que espera o vocalista da Afrocidade, José Macedo, que se apresenta no Espaço Mix, onde também se apresentarão outros grandes nomes como Paulinho Boca, Diamba, Márcio Melo, Márcia Castro e Larissa Luz.

“Eu enxergo que haver um espaço como esse é muito importante, pois o Brasil é uma grande diáspora musical. Esse espaço precisa ser democratizado longe de uma visão mercadológica, dando espaço para dialetos, modas e estilos de existir”, comentou José Macedo, da Afrocidade.

Após dois anos sem Carnaval, o grupo vai levar ao público que for ao Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, as músicas do álbum “Vivão”, e também dos EPs “Cabeça de Tambor” e “Afrocidade na pista”. “É muito mais significativo levar as músicas de Vivão para o público, após dois anos sem Carnaval”, disse o vocalista, referindo-se a este período pós-pandemia.

José Macedo também expressou o que representa a presença do Afrocidade no Espaço Mix, no Carnaval de Salvador. “É um momento em que os corpos pretos terão um momento de ser representados, pois existir já é um manifesto político”, enfatizou o vocalista. Ele ressaltou as influências do movimento negro norte-americano e também da relação com a África, marcas da produção musical da banda.

Atrações

No mesmo dia em que se apresenta a Afrocidade, também sobem ao palco do Espaço Mix Dan Valente, Diamba, Marcio Melo, Quarales e Rafa e Pipo. No sábado (18), apresentam-se Larissa Luz, Axé por Elas, Tiri, Gabi Moraes e Paulinho Boca.

A programação segue no domingo (19), com Ju Moraes, Marcia Castro, Nessa, Diggo e DH8. Na segunda-feira (20), o Espaço Mix terá Felipe Ramos, Jorge Zarath, Pedro Pondé, Vitrolab e Forró do Tico. Na terça-feira (21), Pedro Chamusca, Hiran, Adelmo Casé e Péricles e Leonardo.

