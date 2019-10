Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana fecha para reforma

O espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, localizado no Forte de Santa Maria, na Barra, vai ficar fechado para visitações a partir desta quarta (23), até o dia 1 de novembro.

Durante o período em que vai estar fechado, o Forte vai passar por serviços de pintura na sua estrutura. A intervenção foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e está sendo realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretária de Manutenção da Cidade (Seman).

Dedicado à fotografia baiana, o Espaço Pierre Verger de Fotografia, expõem no local as obras de 100 fotógrafos baianos que nasceram ou moraram no estado, além do próprio Pierre Verger. No espaço, ainda é encontrado um anexo onde funciona a Galeria Fragmentos, que recebe exposições temporárias.

Mesmo com o Forte fechado, a Galeria Fragmentos, vai estar aberta para visitação do público. No local, está acontecendo a exposição que faz parte do projeto OAB Lixo Zero, “Catadoras de Luxo: heroínas (in)visíveis”.