Espanha derrota Portugal e vai às semifinais da Liga das Nações

Com um gol de Morata, aos 42 minutos do segundo tempo, a seleção espanhola garantiu vaga nas semifinais da Liga das Nações, nesta terça-feira (27), ao derrotar Portugal, por 1x0, em Braga. Com o resultado, os espanhóis terminaram o Grupo 2 da Liga A em primeiro, com 11 pontos, um à frente dos portugueses e dois dos suíços, que bateram os checos por 2x1, em casa.

Com o resultado, a Espanha se junta a Itália, Croácia e Holanda. Os checos, com apenas quatro pontos, foram rebaixados para a Liga B. A Uefa vai realizar o sorteio das semifinais, que serão realizadas dias 14 e 15 de junho de 2023. A disputa de terceiro lugar e a final será dia 18.

Com os finalistas foram definidos nesta terça, resta saber onde serão disputadas as finais. Uma das quatro nações que lutam pelo título será escolhida para ser sede.

Portugal assumiu essas funções em 2019, derrotando a Holanda na final, enquanto a Itália serviu de pano de fundo em 2021, quando a França venceu a Espanha em San Siro, Milão. Apenas dois estádios serão escolhidos.

O jogo

O primeiro tempo foi bem disputado, mas Portugal, apesar de ter a vantagem do empate para ficar com a vaga, foi mais ofensivo e teve as melhores oportunidades para marcar. Em duas vezes, o goleiro Simón evitou que a Espanha ficasse atrás no placar.

Cristiano Ronaldo, apesar de não ter mais a mesma mobilidade de antes, sempre foi bem marcado pelos adversários. Em seu lance mais perigoso, o atacante estava em posição de impedimento

O segundo tempo teve o mesmo panorama. Logo no primeiro minutos, Cristiano Ronaldo, lançado por Diogo Jota, finaliza, mas Simón defende. A Espanha só foi responder com Morata, aos 25 minutos.

E este lance foi um prenúncio do final do jogo. Aos 43 minutos, bola levantada na área de Portugal, Nico Williams toca de cabeça e Morata, livre, faz 1 a 0

No desespero, Cristiano Ronaldo, aos 44, quase empatou. Os acréscimos levaram o segundo tempo até os 50 minutos, mas, apesar da pressão, Portugal não conseguiu o empate e a vaga ficou para a Espanha

Na outra partida do grupo a Suíça se livrou do rebaixamento ao vencer a República Tcheca 2x1 jogando em casa. Os dois gols da partida saíram na primeira etapa, com Freuler e Embolo anotando para os mandantes, enquanto Schick descontou para a República Tcheca, que amargou o rebaixamento e vai jogar a Liga B na próxima edição da competição.