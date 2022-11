Espanha goleia a Costa Rica por 7x0 em estreia na Copa

A Espanha não deu chances para a zebra na Copa do Mundo do Catar. Campeã do Mundo 2010, a Fúria despachou a Costa Rica com uma goleada por 7x0 nesta quarta-feira (23), no estádio Al Thumana. A equipe lidera o grupo E, ao lado do Japão, venceu a Alemanha de virada por 2x1.

Superior tecnicamente, a Espanha não passou dificuldade diante da Costa Rica. Apostando na posse de bola, os espanhóis conseguiram construir boas jogadas de ataque e foram eficientes nas finalizações.

O meia Dani Olmo precisou de apenas dez minutos para colocar a Espanha em vantagem. Ainda no primeiro tempo, Asensio e Ferrán Torres (de pênalti), ampliaram o placar.

Na segunda etapa, a Costa Rica não conseguiu reagir e viu o duelo se transformar em goleada. Ferrán Torres marcou mais um, Gavi anotou o quinto, Soler fez o sexto e Morata fechou o placar elástico em 7x0.

O próximo compromisso da Espanha na Copa do Mundo será contra a Alemanha, no domingo (27), no estádio Al Bayt. Uma vitória espanhola combinada com empate entre Japão e Costa Rica, eliminará os alemães do Mundial.