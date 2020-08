Espanha inova na convocação e anuncia atletas pelas máscaras

Saem as camisas numeradas e entram as máscaras estilizadas. A Seleção Espanhola inovou na divulgação dos 24 atletas convocados para as duas primeiras partidas no país na Liga das Nações da Uefa, contra Alemanha e Ucrânia. Serão as primeiras partidas das seleções desde o início da pandemia.

Ao invés da tradicional coletiva de imprensa que seria apresentada pelo técnico Luis Enrique, a Federação optou por um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, onde o treinador pendura no vestiário as máscaras dos jogadores escolhidos. Cada máscara tem o nome impresso do jogador

Luis Enrique exibiu algumas novidades no elenco, como o jovem Ansu Fati, do Barcelona, que tem 17 anos e foi convocado pela primeira vez para atuar pela seleção. Além de Oscar Rodríguez (Real Madrid) e Ferran Torres (Manchester City), que já defendiam a Seleção Sub-21.

O zagueiro Eric García, também do City e que pode estar de mudança para o Barça, entrou na lista do treinador e estreia com a camisa do seu país. Outro calouro pela Espanha é o atacante Adama Traoré, que se destacou na temporada 2019/20 pelo Wolverhampton, da Inglaterra.

⚠️ OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania!



???? Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

"São duas partidas que consideramos importantes. Estamos com muita vontade de encontrar os jogadores. Temos trabalhado e dado seguimento durante todos esses meses com a ajuda dos jogadores, e com muita vontade de voltar à normalidade", comentou o técnico no vídeo. O treinador lembrou que os primeiros jogos da seleção serão sem público, mas acredita que "logo mais voltaremos ànormalidade", comepletou.





E se tiveram algumas surpresas positivas para os estreantes, alguns nomes rodados ficaram de fora. O lateral-esquerdo Jordi Alba, do Barcelona, que já disputou duas Copas do Mundo com o país, ficou de fora da convocação, assim como Sergi Roberto, que atua na lateral-direita. Outros atletas que ficaram de fora foram Isco, do Real, e Saúl Ñiguez, do Atlético de Madrid.

Entre os nomes já consolidados, estão na lista de Luis Enrique os goleiros De Gea e Kepa, que jogam a Premier League, e os defensores Sergio Ramos - capitão do time - e Carvajal, ambos do Real Madrid. No meio, Thiago Alcântara (Bayern) e Sergio Busquets (Barcelona) também marcaram presenças e, para o ataque, Rodrigo (Valência) e Marco Asensio (Real Madrid) foram chamados.



Confira a lista de convocados da Espanha

Goleiros: De Gea, Kepa e Unai Simón

Defensores: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón e Eric García

Meias: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo e Oscar Rodríguez

Atacantes: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati e Ferran Torres