Espanyol confirma seis casos do novo coronavírus na equipe

Horas depois do Valencia afirmar, em comunicado, que 35% do elenco está infectado com o novo coronavírus, foi a vez de outro time da Espanha confirmar casos do Covid-19 na equipe: o Espanyol. Nesta terça-feira (17), o clube emitiu uma nota em que diz que detectou seis contaminados.

Segundo o Espanyol, os testes positivos aconteceram em jogadores e membros da comissão técnica. De acordo com o time, todos estão com sintomas leves e cumprindo as recomendações médicas. Não foram informados, porém, os nomes dos seis infectados.