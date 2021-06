Especial da Globo celebra a diversidade LGBTQIA+ na tevê

Hoje, data em que se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a TV Globo apresenta a trajetória de uma comunidade plural, pessoas completamente diferentes entre si mas que se reconhecem em um ponto em comum: o orgulho de se relacionar sem preconceitos, de existir e de ter voz. O especial Falas de Orgulho vai ao ar depois de Império. Na quarta, o especial será exibido no GNT e, na sexta, no Canal Brasil.



O programa mostra as jornadas de oito personagens de diferentes idades, regiões, trajetórias de vida e religiões – e por trás delas, histórias de superação, preconceito e auto aceitação, passando por temas transversais às letras que formam a sigla LGBTQIA+.

São eles: o homem trans Richard Alcântara; a mulher trans Ariadne Ribeiro; a empresária lésbica Geisa Garibaldi; a aposentada Ângela Fontes; a drag Sasha Zimmer; o delegado gay Mário Leony; o barraqueiro bissexual Maycon Douglas; e a médica bissexual Mariana Ferreira.



Para contar essas histórias, a equipe do Falas de Orgulho percorreu diversos estados e acompanhou essas pessoas em seu cotidiano: na intimidade de suas casas, no trabalho e no dia a dia com os amigos. A diversidade também é mostrada através da equipe majoritariamente LGBT.