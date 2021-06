Especial de Natal com Fabrício Boliveira e Camila Pitanga leva Leão de Ouro em Cannes

Foto: Estevam Avellar/Globo

O especial de Natal 'Juntos a Magia Acontece' ganhou nesta quarta-feira (23), o Leão de Ouro, na categoria Entretenimento, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes 2020/2021. Considerado o principal prêmio do mercado publicitário do mundo, o festival consagra as ideias mais inovadoras e audaciosas em comunicação.

Exibido em 25 de dezembro de 2019 e com elenco majoritariamente formado por atores negros, entre eles o baiano Fabrício Boliveira, 'Juntos a Magia Acontece' contou a história de um avô que, deprimido pela morte repentina da esposa, tenta ocupar seu tempo se candidatando a uma vaga de Papai Noel no shopping.

Recusado e ironizado por sua cor, ele é salvo por um plano mirabolante de sua neta de distribuir presentes na vizinhança às vésperas do Natal. A iniciativa apostou na oportunidade de transformar um cenário de intolerância.

O tema do programa pautou o desenvolvimento de uma parceria comercial inédita entre Globo, Coca-Cola e WMcCaNN que, juntas, desenvolveram um projeto 360º envolvendo diversas ações.

'Juntos a Magia Acontece' foi criado e escrito por Cleissa Regina Martins, revelada pela primeira turma do Laboratório de Narrativas Negras, parceria entre a Globo e a Flup, iniciado em 2017. A supervisão de texto foi George Moura e a direção artística de Maria de Médicis.

No elenco, além de Fabrício, nomes Milton Gonçalves, Camila Pitanga, Zezé Motta, Luciano Quirino, Tony Tornado e as crianças Gabriely Mota e Ícaro Zulu, além da participação especial de Francisco Cuoco, Aracy Balabanian, Alice Wegmann e Zezé Polessa. Com informações do GShow.

Leia mais notícias do Alô Alô.