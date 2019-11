Especial de Natal do Porta dos Fundos ganha o Emmy Internacional

A cerimônia do Emmy Internacional, que premia profissionais e produções da televisão mundial, escolheu o especial de Natal do Porta dos Fundos como melhor comédia, na noite desta segunda-feira (25), em Nova York.

O especial Se Beber, Não Ceie, disponível na Netflix, foi escrito por Fábio Porchat, que também está no elenco, junto com Antonio Tabet e Gregorio Duvivier. Trata-se de uma paródia da última ceia de Jesus Cristo e outros eventos bíblicos e do filme Se Beber, Não Case!.

Outra produção brasileira premiada foi Hack the City, da National Geographic, escolhida a melhor série curta. Marjorie Estiano concorreu ao prêmio de melhor atriz por sua atuação na segunda temporada de Sob Pressão, da Globo. A atriz brasileira foi superada pela húngara Marina Gera, por seu trabalho em Orok Tel.

Raphael Logam concorreu à categoria de melhor ator por Impuros, da Fox, mas quem levou foi o turco Haluk Bilginer, por Persona.

O Brasil esteve presente em grande parte das categorias. Ópera Aberta – Os Pescadores De Pérolas, da HBO (programa artístico); A Primeira Pedra, do canal Futura (documentário); Um Contra Todos, da Fox (série dramática); Magnífica 70, da HBO (programa em língua estrangeira do horário nobre); Se Eu Fechar Os Olhos Agora, da Globo (filme para TV ou minissérie).

Entre os jornalísticos, foram indicados uma reportagem da TV Globo sobre a Coreia do Norte e outra, da mesma emissora, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes.