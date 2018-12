Especial Roberto Carlos terá Marina Ruy Barbosa, Teló e seu filho Dudu

Roberto Carlos passou a semana ensaiando para o tradicional especial de fim de ano que vai ao ar no dia 21 de dezembro, após a novela das 21h, na Globo. A gravação está marcada para a próxima terça (4), nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Roberto Carlos divulgou fotos com os artistas convidados. O primeiro a passar pelo Estúdio Amigo, do Rei, para os ensaios foi Michel Teló. Eles vão repetir a parceria que fizeram no especial de 2012, quando o sertanejo estava estourado com a música Ai Se Eu Te Pego. A cantora Zizi Possi ensaiou no dia seguinte.



A grande expectativa do especial deste ano é para o dueto do cantor com Marina Ruy Barbosa. Em meio às gravações da novela O Sétimo Guardião, a atriz esteve na noite de quinta-feira (29), no estúdio da Urca. No mesmo dia, ele também recebeu o filho, Dudu Braga, da banda RC na Veia. Junto com um registro do encontro, o cantor escreveu: "E vai ter rock".