Especial ‘Salvacor’: do azul de Jezebel no céu à carne de Carnaval no chão

Se você chegar em um bar no Rio Vermelho, num mercadinho em Castelo Branco ou numa igreja em Ilha Amarela e perguntar qual a cor preferida da galera, a maioria vai dizer, sem titubear: “azives!” Uns 80% da humanidade prefere o blue, e talvez um percentual ainda maior entre os humanos do Costa Azul. O IBGE que apure.

Clique aqui e veja todas as matérias do especial Salvacor474anos

Mas embora o azul de Jezebel seja uma marca de Salvador – gritante no assoalho da cidade, quando o sol bate feito boxéu sem as nuvens como sparring –, a cor do som e do céu possui concorrentes à altura, ao ponto de fazer que a bandeira municipal, azulona com uma pomba branca ao centro, tenha cores periféricas tão representativas como. Basta lembrar que a marca quadricolor do Olodum é muito mais conhecida mundo afora.

O mundo negro do Ilê também faz lembrar que a cor dessa cidade resplandece até quando o sol desaparece – noite da beleza óbvia. E se a fantasia não estiver finalizada, me pinte aqui pra Timbalada, tomando cuidado para não se lambuzar no dendê, que só sai com reza braba.

Nesse especial ‘Salvacor’ trazemos as tinturas da cidade para pintar seus 474 anos. Para isso, será preciso matar a sede de luz na fonte do Pilar – salve, Santa Luzia! –, depois mergulhar na Água (turva) de Meninos, para enfim emergir entre os balaios de São Joaquim, com os verdes e vermelhos aberrantes das iguarias disputando espaço com cestos foscos de sisal e palha. Não interessa, tudo brilha, como provam os contêineres da Tecon no Porto, ali do lado, que da Lapinha ou do Carmo parecem pintados de esmalte glitter.

Nessa pólis hidrocolorizada, a concorrência entre pantones é mais acirrada que o Ba-Vi de Índio versus Saci. Até os retratos em preto e branco de Pierre Verger trazem mil tonalidades, enquanto as cores quentes, sem vergonha, abundam nos quadros do amigo Carybé: dois olhares estrangeiros que perceberam a nossa alma nativa em carne viva.

É essa carne de Carnaval que arrasta o tapete branco do Gandhy na avenida, espalha o pó de zim na Pipoca de Saulo, mistura o abadá colorido com o abará temperado para decidir qual o sabor mais bronzeado e nosso.

O choque entre o azul e o cacho de frutas na cabeça de Carmen Miranda, baiana da Shopee, também parece repercutir nas paredes sortidas do Pelourinho, onde Michael Jackson caiu, abraçado por uma baiana de verdade. A Casa de Jorge Amado e a Igreja do Rosário ficaram azuis de vergonha, mas o Rei entendeu que era paixão febril, levantou e seguiu – sustentado por alguma moqueca de camarão ou turbinado com um menorzinho do estiloso carrinho de café.

Desembarcou de um carro branco (não era um táxi), vestia camisa branca (do Olodum), era sexta-feira? Se não era, bastava, durante a queda, descer rolando o Largo pra sair na Baixa dos Sapateiros, onde encontraria uma roupa condizente com o orixá do dia ou a morena mais frajola da Bahia.

Nesse outono começando, o sol ameno que alivia para gringos e baianos, imitando o amarelo do Elevador Lacerda ou do Mercado Modelo, não deixa de vibrar entre as frutas da Rótula da Feirinha, nem de derreter uns 60 sabores de sorvete da Ribeira para refrescar essa quarta-feira com cara de véspera de Lavagem.

Além da policromia da superfície – exacerbada nas paredes de grafite do Alto do Coqueirinho ou na riqueza ancestral garimpada no caminho para Paripe –, o especial também apresenta a paleta de nossa silhueta, vista do cais, invadindo de lá os outros tons da cidade submersa. Nos afogamos no predileto azul profundo do mar que nos cerca, para abraçar, dando parabéns. Feliz aniversário para Salvador, e para todos nós!

*Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs.