Especial traz depoimentos de mulheres que amplificam debates importantes para a sociedade

Dia Internacional da Mulher, o 8 de março reforça, todos os anos, a luta pelos direitos femininos. O marco no calendário remete ao ano de 1857, quando 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Instituída na década de 1970, quando o debate sobre os direitos das mulheres começou a se intensificar, a data traz consigo grandes mudanças culturais e segue também promovendo a reflexão sobre os desafios para o alcance de uma sociedade igualitária.

De acordo com a coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Márcia Tavares, apesar dos avanços nas últimas cinco décadas, não faltam obstáculos. "O acesso às universidades, a luta pelo protagonismo no mercado de trabalho e o crescimento na participação política foram fundamentais para ampliar o debate e fazer que começássemos a sentir a construção de uma sociedade mais igualitária", explica.

"Porém, nos últimos anos, sofremos um forte retrocesso com a redução dos espaços de debate e o desmantelamento de políticas que garantiam dignidade para as mulheres. Vemos a perda da vergonha de pessoas que tem um discurso conservador que busca cercear as conquistas femininas", completa.

Para a pesquisadora, o distanciamento da cultura machista e patriarcal que ainda impera na realidade atual passa pelo investimento em ações estruturantes e campanhas massivas que procurem conscientizar a população desde cedo. "A mulher ainda teme o assédio e a violência sexual. Sua opinião não tem o mesmo valor da opinião de um colega, no ambiente de trabalho", diz.

"Precisamos investir em políticas públicas e mecanismos que ampliem a participação social das mulheres. É importante levar esse debate para escola e promover a mudança de mentalidade desde a base da educação"_Márcia Tavares, coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Exemplos

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o número de mulheres superou em 4,8 milhões o de homens no país. Apesar da maioria numérica, elas ainda são minoria em cargos de liderança, segundo o relatório Women in Business 2022, da Grant Thornton, que revelou que apenas 38% destas vagas são ocupadas por representantes do sexo feminino.

Mesmo denotando um crescimento já que, em 2019, o indicador apontava 25% dos cargos de tomada de decisão sendo ocupados por mulheres, os dados revelam que o ambiente profissional brasileiro ainda está distante do cenário igualitário buscado.

Muito mais do que a conquista individual, a ocupação de vagas de liderança por mulheres tem servido como inspiração para muitas pessoas, como é o caso de Alessandra Reis, diretora de Meio Ambiente da VINCI Airports. Segundo Alessandra, a luta feminina por oportunidades e reconhecimento ainda é grande no ambiente profissional. "Foram muitos desafios, a mulher normalmente é mais cobrada que os colegas homens. Nós temos sempre que que estar provando que somos capazes e isso por vezes é cansativo. Hoje atuo em uma empresa que se preocupa com a diversidade, mas já enfrentei muitas situações difíceis", explica.

"Tenho recebido diversos feedbacks de colegas que dizem o quanto se inspiram na minha trajetória, por conciliar a maternidade com o trabalho. É fundamental desmistificar a ideia de que a mulher não é capaz e dar oportunidades. As empresas precisam abraçar o compromisso com a diversidade"_Alessandra Reis, diretora de Meio Ambiente da VINCI Airports

Transformação

Muito antes da mudança coletiva, a quebra dos padrões por parte de cada indivíduo é parte importante do processo de transformação social. É o que acredita a consultora de estilo Kika Maia. Formada em Direito, ela decidiu buscar conhecimento em moda e criou seu negócio após se decepcionar com um serviço que contratou na área. "Eu busquei uma consultoria de imagem para expandir meu autoconhecimento, mas achei muito aquém do que eu já entendia sobre o assunto", explica. "Por vezes me senti podada e comecei a brigar com a consultoria por achar que esse processo deveria ter um impacto muito além da imagem, deveria ser uma forma de comunicar. Daí fui estudar e me especializar no assunto", recorda.

Ao começar a interagir com outras mulheres e prestar a consultoria, Kika notou grandes transformações nas clientes.

"A moda pode sim ser uma ferramenta de empoderamento e de comunicar a forma como a mulher quer ser percebida. As pessoas que buscam a consultoria, em geral, querem iniciar um processo de autoconhecimento"_Kika Maia, consultora de estilo

"Nesse período, já conheci mulheres que se descobriram em relações abusivas, mulheres que aprenderam a se posicionar em ambientes machistas. Saber sobre si permite que a pessoa quebre aquela corrente de manipulação e se torne um agente transformador da sociedade", completa.

Este ano, o CORREIO traz para os conteúdos especiais do Mês da Mulher o tema "Mulheres que Amplificam". Além de matérias como esta, uma série de vídeos com personagens femininos que ampliam o debate sobre inclusão, diversidade, criatividade e liderança em diversos espaços da sociedade serão publicados no perfil do jornal no Instagram.

Mulheres que Amplificam é um projeto do Jornal CORREIO com patrocínio da Salvador Bahia Airport.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.