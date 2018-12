Especialistas dão dicas para arrumar a casa para a festa da virada

Tons de dourado aliados ao branco, deixam a casa com o ambiente ideal para a festa da virada, segundo o arquiteto Ed Vasco. (Foto: divulgação)

Com a aproximação da virada do ano, uma das principais dúvidas é “onde curtir o Réveillon?”. Enquanto uns preferem a animação das ‘festas e camisa’ e outros vão à praia fazer as tradicionais simpatias há quem priorize montar o agito da passagem de ano, no conforto do lar. E para que a casa entre no clima da virada, decoradores listam dicas para transformar o visual doméstico e entrar 2019 com o pé direito.

O fato é que por mais que existam tendências e novidades, uma coisa que não muda é a predominância do branco, como faz questão de lembrar o arquiteto Ed Vasco. Segundo ele, essa predominância é uma característica brasileira que pode ser incrementada com alguns toques especiais. “Acho pouco possível fugir do branco, mas a escolha da decoração pode contar também com tons de dourado e prata, que trazem um ar de glamour para o ambiente”, explica.

Caso a ideia seja trazer cores vivas para a decoração, aposte na diversificação da paleta do buffet. “Na minha casa, aproveito o fato do Revéillon ser comemorado no alto verão e invisto bastante nas frutas tropicais", diz.

Ainda segundo Ed, a estratégia pode ser aplicada no uso de flores, uma opção costuma ser preterida no Brasil, já que os arranjos podem ter um preço um pouco salgado. Porém, as flores tropicais costumam ter um excelente custo benefício, já que possuem uma vida longa.

Criatividade

Nos garimpos em lojas de festas é possível encontrar uma série de elementos que podem agregar ao visual do ambiente, segundo a decoradora Ana Paula Pereira. Balões platinados, por exemplo, são ótimas opções para compor o ambiente. “Além disso, é possível usar a criatividade e colocar a mão na massa para conceber peças que ficam um charme no ambiente”, aponta. “Uma ideia muito bacana é criar arranjos feitos com palitos de churrasco ornamentados com papéis que trazem desejos para o ano que se aproxima: paz, harmonia, prosperidade e amor, são alguns deles”, completa.

Ed Vasco destaca o uso de velas na ornamentação do ambiente, como uma boa ópção para criar um aconchego no ambiente da festa. Mas ele lembra que o acessório deve ser usado com cautela. “Assim como o Verão justifica o uso de flores e frutas tropicais que realçam a estação, é importante lembrar que a vela pode não ser a maior aliada do calor”, ressalta. “Por isso, devemos tomar cuidado com os excessos para não causar um desconforto térmico para os convidados. O ideal é usar as velas pontualmente”.

Mesa

Uma peça que não deve ser esquecida na hora de montar a sua decoração de Réveillon é a mesa da ceia. Ana Paula Pereira indica a mesa posta como na noite de Natal uma opção interessante na composição do ambiente. O arquiteto Ed Vasco, contudo, aponta que essa estratégia deve funcionar melhor para públicos pequenos, e caso a festa tenha muitos convidados pode ser mais interessante optar pelo jantar americano. “No estilo do jantar americano, as pessoas se servem e ocupam os assentos espalhados pela casa. Isso funciona melhor em ambientes mais cheios”, afirma. Vasco, porém, diz que a dica fundamental da noite de Réveillon é receber bem os convidados e deixar as pessoas felizes para que se tenha a melhor passagem de ano possível.

Ambientando a casa para a mudança de ano

Cores Inventar sempre é possível de acordo com o gosto do dono da casa, mas para não errar na festa da virada aposte no branco combinado com adornos de tonalidades metálicas como prata e ouro.

Tropical Na hora de diversificar a paleta de cores do ambiente, pode ser uma boa alternativa utilizar elementos naturais como frutas e flores tropicais que ressaltam o clima da estação.

Clima Falando em clima, é importante lembrar das velas, acessórios muito utilizados para compor o visual do ambiente, porém é importante lembrar que o excesso delas no alto verão pode piorar ainda mais o calor característico deste período do ano. Por isso utilize as velas de forma pontual.

Economize Lojas especializadas em decoração para festas oferecem itens em conta. Balões platinados e itens metalizados ou decorados com glitter também podem cair bem. Uma outra estratégia é adotar o “faça você mesmo”, utilizando tinta spray metalizada para transformar itens como vasos de flores e adornos.

Mesa de Jantar Antes de definir a estratégia para a mesa de jantar, lembre-se de analisar cuidadosamente o número de convidados. Em caso de número pequeno, vale a pena investir na mesa posta, que aproximará os convidados. Se o volume de pessoas for grande, é melhor apostar no jantar americano para que ninguém seja deixado de fora da mesa.