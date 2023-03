'Espero que a Lexa me perdoe', diz MC Guimê em novo pronunciamento

O cantor MC Guimê voltou a falar sobre a eliminação do Big Brother Brasil 23, causada por episódios de assédio dentro do reality. O ex-BBB pediu desculpas a Dania Mendez e a sua esposa Lexa, além de citar Bruna Griphao e todas as mulheres em postagem no Instagram. Mais cedo, o artista já tinha dado uma prévia do seu posicionamento e falou que reconhece os erros.

Guimê contou que conversou com a esposa, espera que ela o perdoe e que eles vão dar 'tempo ao tempo'. Na madrugada desta sexta-feira (17), após saber da eliminação, Lexa fretou um jato e foi até o Rio de Janeiro para conversar com Guimê. Na quinta (16), a cantora havia retirado a torcida para o marido após ver os episódios de assédio durante a festa do líder do MC.

"Entendo a gravidade da situação. Venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa."

Guimê também falou sobre como foi ter a noção de tudo que aconteceu, principalmente em relação a Lexa.

"Agora é um momento muito delicado para mim e para a Lexa. Eu sei que ela está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e estou muito magoado por ter ferido ela e a magoado. Ela nunca mereceu isso. Ela me apoiou. Eu lá de dentro já imaginava, mas quando saí da casa, eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro. De fato, tudo isso que aconteceu, está me fazendo muito mal."

MC Guimê confirmou que ele e a mulher já conversaram e vão dar 'tempo ao tempo'.