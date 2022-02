'Espero que morra dolorosamente', escreve meia do City para Putin

O jogador ucraniano Oleksandr Zinchenko, do Manchester City, não se acanhou ao falar sobre a invasão da Rússia ao seu país, na madrugada desta quinta-feira (24). Em seu Instagram, o meia e lateral-esquerdo desejou a morte do presidente russo, Vladimir Putin.

"Que você tenha a morte mais dolorosa e cheia de sofrimento, sua criatura", escreveu nos Stories, acompanhado de uma foto de Putin.

Postagem, já apagada, feita pelo jogador do Manchester City

(Foto: Reprodução)

A publicação, porém, foi apagada. Segundo o jornal Diario AS, a postagem foi removida pelo próprio Instagram, por violar suas regras. Zinchenko disse que isso estava acontecendo devido a um "movimento internacional de censura contra a Ucrânia".

Em seguida, o jogador de 25 anos compartilhou uma arte com a silhueta da Ucrânia, em apoio a seu país. Ele nasceu em Radomyshl, na região norte.

"Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país. Não posso ficar de fora e tentar transmitir minha opinião. Na foto - meu país. O país onde nasci e cresci. Um país cujas cores defendo no cenário esportivo internacional. Um país que tentamos glorificar e desenvolver. Um país cujas fronteiras devem permanecer invioláveis. Meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais poderá se apropriar dele. Não vamos desistir! Glória à Ucrânia", escreveu.