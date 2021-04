Espetáculo aborda a Síndrome de Borderline

Três mulheres com transtorno Borderline, com perfis e histórias de vida bem distintas, se encontram em uma sala virtual para uma sessão de terapia em grupo. Ao perceberem que o psicanalista não aparece, resolvem fazer a sessão sem ele, num mergulho na psiquê das personagens e em temas contundentes como autoflagelo, TOC, cleptomania, ansiedade, depressão, compulsão em sexo, consumismo e corrupção.

A narrativa tragicômica, que tem classificação etária de 18 anos, dá o tom do espetáculo Alimentando as Feras, que aborda temas relevantes como saúde mental, relações, ética e inteligência emocional. Sua escrita teve como suporte teorias e conceitos bastante discutidos na psicanálise atual. A apresentação acontece no Youtube da Carambola Produções.

O texto escrito pela atriz Aícha Marques foi contemplado no Selo João Ubaldo Ribeiro de 2020. Segundo a autora, a trama foi escrita especialmente para as atrizes Evelin Buchegger, Mariana Moreno e a própria Aícha Marques. Na direção, Sofia Federico, uma experiente profissional da área cinematográfica. A proposta consiste numa experiência teatral no audiovisual, com integração máxima entre essas linguagens.

SERVIÇO: Alimentando as Feras | De Terça (20) a domingo (25), 19h | Youtube | Gratuito