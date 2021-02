O espetáculo “Algum Lugar Depois do Fim do Mundo” apresenta um panorama do mundo pós pandemia. Na peça, a doença deixou efeitos devastadores no ano de 2033, mas não o bastante para destruir a fé. Escrito e protagonizado por Fernando Santana (da premiada “Namíbia Não!”), o espetáculo entra em cartaz no dia 4 de março e contará com apresentações às quintas e sextas-feiras até 2 de abril, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Com os teatros fechados devido a pandemia de coronavírus, "Algum Lugar Depois do Fim do Mundo" contará com exibições por meio de plataformas digitais. Todas as apresentações contarão com tradução simultânea em libras. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) poderão ser adquiridos na plataforma Sympla a partir do dia 15 de fevereiro. A classificação indicativa é de 16 anos.



Unindo humor e drama, o espetáculo retrata a travessia de Amadeus em um devastado e fantasioso, pós-pandemia. A trajetória para algum lugar depois do fim do mundo revela, a um homem religioso, fragmentos de encarnações passadas que fazem com que ele questione a própria fé e reavalie atitudes diante de uma realidade arrasada.

“O espetáculo conta a história de Amadeus, um homem multi-religioso, que no ano de 2033 atravessa um mundo pós-pandêmico. Nessa trajetória, ele encontra com 11 encarnações passadas, que no espetáculo são representadas por 11 bacias. Cada uma delas reflete as vivências que essas almas tiveram. É também uma revisita às suas atitudes, conquistas e fracassos. É um grande manifesto pela vida”, conta o ator.

Além das apresentações, a temporada irá contar com três lives abertas ao público com a participação da equipe e de personalidades para discussão sobre temas como fé e religiosidade e a loucura no teatro. As lives serão disponibilizadas nas redes sociais do espetáculo (https://www.instagram.com/espetaculo.algumlugar/).



Serviço

O que: espetáculo “Algum Lugar Depois do Fim do Mundo”

Onde: plataformas digitais

Quando: de 4 de março a 2 de abril, às quintas e sextas-feiras

Ingresso: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia)

Onde comprar: Sympla, a partir do dia 15 de fevereiro

Classificação indicativa: 16 anos