Espetáculo As Cidades discute os conflitos humanos

Falando sobre os conflitos humanos através da história da construção de uma cidade, o espetáculo As Cidades segue em cartaz até 22 de dezembro, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. “O espetáculo fala sobre empatia e tenta investigar questões que geram conflitos sociais a partir da investigação do surgimento de uma cidade”, detalha Caio Rodrigo, autor, diretor e também ator na montagem.

A peça traz um grupo nômade que está à espera de um sinal divino para fazer morada em um determinado lugar. Desde o primeiro momento, segundo Caio, é possível perceber certos conflitos na história. Mais conflitos aparecem quando os personagens começam a construção da cidade e um resolve ir embora, voltando depois de um tempo. “Na volta dele tem um debate sobre conflitos, alteridade e empatia”, explica Caio.

A ideia da para montagem surgiu da fascinação que caio tem por geografia e arquitetura e da vontade antiga que tinha de pensar as questões discutidas na peça, a partir do teatro e da literatura dramática. E também de investigar o momento de passagem da construção da cidade com os processos civilizatórios.

“O projeto veio dessa ideia e desejo antigo de olhar para esse conflito não só pelo ponto de vista teatral, mas sim geográfico e da arquitetura”, reitera. Além de Caio, o elenco é formado por Bira Freitas, Evelyn Buchegger, Lucio Tranchesi, Marcos Lopes e Uerla Cardoso. Este é o primeiro texto teatral de Caio e ele espera que o público possa fazer entender e se afetar pelas questões trazidas na montagem. “Eu espero que o público possa se deslocar um pouco do seu lugar”, diz Caio.

Serviço

O quê: Espetáculo As Cidades

Onde: Sala do Coro do TCA

Quando: De quinta a domingo, às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20