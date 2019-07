Espetáculo Barquinho de Papel estreia neste domingo (7)

Encenado por jovens artistas do Grupo Cultural Praturar, o espetáculo Barquinho de Papel estreia em Salvador amanhã, às 10h, na sede do grupo, no bairro do Stiep. A peça faz uma releitura do livro Viagem de Um Barquinho de Papel, de Sylvia Orthof, que conta a história sobre um menino e uma lavadeira em busca do seu barquinho de papel que se perdeu.

O Praturar utiliza técnicas do yoga nas aulas de preparação dos seus alunos, que são crianças de cinco a dez anos de idade, o que ajuda a compreender o universo do teatro de forma lúdica. “Essa é a proposta central. Fazer disso tudo uma grande brincadeira”, avalia Pretinha Barreto, que, além de dirigir o espetáculo, é a idealizadora e respinsável pela formação das crianças no curso.

Barquinho de Papel

O quê: Espetáculo Barquinho de Papel

Quando: Domingo (7), às 10h

Onde: Travessa Betim, nº 23 (Stiep)

Ingresso: R$5