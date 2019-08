Espetáculo baseado em obra de Dostoiévski está em cartaz em Salvador

Com direção de Daniel Guerra, está em cartaz desde a última quinta-feira (15) a pela “Os Demônios – Outra Versão”. O espetáculo é uma adaptação do romance escrito por Fiódor Dostoiévski e está sendo apresentado as sextas, sábados e domingos, sempre às 19h, no teatro Vila Velha. A entrada custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia.

No palco, os atores incorporam as vozes dos jovens russos que inspiraram Dostoiévski na obra “Os Demônios”, que crítica à sociedade e à proporção trágica que as divergências políticas podem tomar. Esta é a segunda temporada da peça e, desta vez, o espetáculo se apresenta mais cru, mais selvagem, de onde o teor filosófico e existencial do texto sobressai, sem perder o ritmo frenético dos demônios dostoievskianos.

O espetáculo, que tem adaptação de Bárbara Pessoa e Daniel Guerra, estará em cartaz até o dia 8 de setembro.

Dostoiévski e “Os Demônios”

Dostoiévski escreveu “Os Demônios” inspirado num fato verídico, o assassinato de I. I. Ivanov, um estudante revolucionário, executado pelos seus próprios companheiros de grupo, e a liderança de tal ato por S. G. Nietcháiev, um jovem niilista. A partir daí o autor ficcionaliza os fatos, e ao fazê-lo, reelabora as questões políticas e existenciais, filosóficas e sociais.



Serviço

O quê: Os Demônios — Outra Versão

Onde: Teatro Vila Velha

Quando: 15 de agosto a 08 de setembro. De sexta a domingo, com uma única quinta-feira de estreia, dia 15 de agosto. Sextas, sábados Domingos 19h.

Quanto: R$30 inteira/ R$15 meia



Ficha técnica

Direção: Daniel Guerra

Concepção original (Primeira versão): Amine Barbuda e Daniel Guerra

Adaptação dramatúrgica: Bárbara Pessoa e Daniel Guerra

Elenco: Ludmila Brandão, Zé Carlos, Mariana Freire, Leopoldo Vaz Eustáquio, Caio Casan, Robério Almeida, Kadu Fragoso, Thor Vaz Eustáquio, Clara Romariz, Felipe Benevides, Nicole Leão, Mari Gavim, Rafael Brito, Genário Neto, Victor Fernandes, Águeda Tavares, Eduardo Sena, Milena Nascimento, Jota Júnior e Loiá Fernandes.