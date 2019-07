Espetáculo Criança Viada retorna aos palcos neste sábado (6)

O espetáculo Criança Viada ou de Como me Disseram que eu Era Gay estreia sua quinta temporada em Salvador. Com atuação de Vinícius Bustani, também responsável pelo texto do espetáculo, a peça faz uma reflexão sobre temas como homofobia, debatendo com o público suas implicações na vida de uma pessoa, desde a sua infância até a fase adulta.

Como ação para o lançamento da temporada, a montagem reuniu diversos depoimentos de espectadores, entre artistas, familiares e amigos do ator, em que eles contam suas experiências ao assistir à peça. Os vídeos vêm sendo postados nas redes sociais como forma de divulgação. A montagem reestreia hoje no Teatro Sesi Rio Vermelho e vai até o dia 28 de julho.

Desde a estreia, Criança Viada ou de Como me Disseram que eu Era Gay passou por sete teatros de Salavdor e, este ano, foi indicado à categoria melhor texto no Prêmio Braskem de Teatro. Na direção, está a dramaturga e atriz Paula Lice, a mesma de montagens como Miúda e o Guarda-Chuva.

Criança Viada ou de Como me Disseram que eu Era Gay

O quê: Espetáculo Criança Viada ou de Como me Disseram que eu Era Gay

Quando: Sábados e domingos de julho, às 20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, 9)

Ingresso: R$40 | R$20

Venda: Na bilheteria do teatro