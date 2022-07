Espetáculo de Marco Luque terá sessão extra em Salvador

Devido à grande procura por ingressos, o ator e humorista Marco Luque vai realizar uma apresentação extra, em Salvador, do espetáculo Dilatados, no qual apresenta histórias cômicas dos seus mais carismáticos personagens, como o “serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive. A apresentação extra acontece dia 7 de agosto (domingo), às 17h, na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Sympla.

Em Dilatados, Luque apresenta um espetáculo mais intimista, com novas e hilárias histórias de dois personagens bem conhecidos do público. Ele conta as façanhas de Jackson Faive, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil, e Mustafáry, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do Planeta, e diz amar a natureza e os animais (especialmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia e cujo vídeo teve milhões de visualizações na internet).

SERVIÇO - Marco Luque em Dilatados | domingo (7/8), às 17h (SESSÃO EXTRA) e 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 120 /R$ 60 (filas A a Z), R$ 80/R$ 40 (filas Z1 a Z11)