Espetáculo Deus da Carnificina investiga a complexidade das relações humanas

Uma criança quebra o dente de outra com um pedaço de pau. Seus pais, então, se encontram para conversar, numa reunião aparentemente cordial e amigável. Mas, o que acontece quando as máscaras da civilidade começam a cair? Essa é a provocação do espetáculo Deus da Carnificina, que estreia nesta quinta (8), em curta temporada, na Casa Preta, onde fica em cartaz na sexta (9) e no domingo (11). A peça, que conta com direção de Walerie Gondim e tem no elenco Ana Paula Penna, Gésner Braga, Gordo Neto e Milena Pitombo, é resultado do componente Laboratório de Direção Teatral: A Cena Fechada, da Escola de Teatro da UFBA. As apresentações são gratuitas.

A peça, adaptada do texto da dramaturga francesa Yasmina Reza, explora a complexidade do comportamento humano, a partir das relações de dois casais de classe média alta que, tão logo se conhecem, revelam mais de si. São pessoas educadas que querem manter a compostura, mas também são impulsivos, pois não conseguem manter as regras que impuseram a si mesmos. Assim, assuntos aparentemente banais, como o sumiço de um hamster, viram motivo de discussões cada vez mais violentas e cheias de birras.

Para a diretora Walerie, aí está uma das potências da obra: "O problema da comunicação é algo muito presente no espetáculo e, às vezes, basta uma palavra para tudo descambar e fazer emergir o que está mais abaixo da superfície. De uma forma ou de outra, é algo que todes nós já experimentamos no nosso cotidiano."



SERVIÇO - Espetáculo Deus da Carnificina | quinta (8), sexta (11) e domingo (12), às 17h30 | Terraço da Casa Preta | Ingressos: gratuito, com retirada no local a partir das 15h30.