Espetáculo 'Dilatados' de Marco Luque é cancelado na Concha Acústica

O show "Dilatados", que seria apresentado no próximo domingo (2), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, teve de ser cancelado. Segundo a Carambola Produções e a Macatranja Produções, o evento não vai acontecer "por motivos de força maior".

Os clientes que adquiriram ingressos terão o reembolso automático dos valores pagos. Quem realizou o pagamento por cartão de crédito, o reembolso será feito no mesmo cartão utilizado durante a compra e aparecerá na próxima fatura ou subsequente, a contar da data em que a compra foi cancelada. As compras parceladas no cartão de crédito (com ou sem juros) serão estornadas em única vez e se houver parcelas a vencer serão antecipadas na mesma fatura em que ocorrer a devolução.

Já as pessoas que compraram os ingresso por cartão de débito, o reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via débito, e poderá aparecer na sua conta em até 20 dias úteis.

Quem pagou por via Pix, o reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via PIX, e poderá aparecer na sua conta em até 5 dias úteis.

Já nas compras feitas com dinheiro, os clientes poderão solicitar diretamente na bilhetaria. A solicitação de reembolso será feita somente pela equipe do local, por gentileza, comparecer ao posto de venda, e solicitar o cancelamento e estorno do valor.