Espetáculo "Do outro lado do mar" estreia no Novo Vila Virtual

O espetáculo “Do Outro Lado do Mar”, primeira versão brasileira da obra de Jorgelina Cerritos, uma das mais importantes dramaturgas de El Salvador, estreia no próximo domingo (30), em formato digital, com encenação de Marcio Meirelles. O elenco é formado por Andréa Elia e Edu Coutinho. As sessões acontecem ao vivo, no Novo Vila Virtual, palco virtual do Teatro Vila Velha, sempre aos domingos, às 19h, até 20 de junho. Os ingressos estão à venda em sympla.com.br/vilavelha.



O Instituto Cervantes de Salvador e do Recife, centros culturais oficiais do Governo da Espanha para promoção da cultura e idioma dos países hispano falantes apoiam o espetáculo. O texto, que rendeu à autora Jorgelina Cerritos o prêmio Casa de las Américas, em 2010, já foi montado em países como Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, e ganha agora a sua primeira versão no Brasil.



No dia 2 de junho, quarta-feira, haverá bate-papo aberto ao público com a autora Jorgelina Cerritos, a partir das 19h, com transmissão gratuita pelo Canal no YouTube do Teatro Vila Velha.



A obra acontece se passa em uma praia deserta, onde foi instalado um balcão de atendimento da prefeitura para serviços burocráticos. Ali, uma funcionária pública dedicada e prestes a se aposentar espera sozinha alguém que apareça precisando do seu trabalho. De um barco chega um homem jovem, sem nome ou sobrenome, que não sabe onde nasceu, em busca da emissão de um documento que comprove a sua existência. Assim surge uma história sobre identidade real e identidade oficial carregada de poesia que, com aparente simplicidade, provoca uma profunda reflexão sobre o trabalho, a solidão e a busca de identidade.



Serviço

Espetáculo virtual "Do outro lado do mar"

Sessões: 30/05, 06/06, 13/06 e 20/06 - Domingos, 19h

Ingressos a partir de R$10,00

Vendas em: www.sympla.com.br/vilavelha

Transmissão: Novo Vila Virtual - palco virtual do Teatro Vila Velha