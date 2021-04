Espetáculo "Ensaio para uma Redenção" usa a arte como metalinguagem 

O Teatro Terceira Margem realiza o espetáculo "Ensaio para uma Redenção", nos dias 8, 9 e 10 de abril, às 19h, com transmissão ao vivo através da plataforma Zoom. O "ensaio dentro de um ensaio" é uma adaptação escrita e dirigida por Caio Rodrigo e Daniel Farias do texto original de Ian Fraser.



O espetáculo conta a jornada de autoconhecimento do personagem Mané que se descobre poeta, enquanto busca a redenção. Mané se defronta com diversos personagens que promovem diálogos sobre vida e morte, pertencimento e resistência, igualdade, amor e a vida em sociedade.

O terceiro dia do evento contará com tradução simultânea em Libras. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para retirada através da Sympla: bit.ly/EnsaioParaUmaRedenção.



"A ideia de investigar a jornada de um poeta que encontra um grupo de teatro é muito instigante para mim, que vivo essas duas expressões artísticas. Assumi a codireção e a coadaptação para dramaturgia juntamente com Caio Rodrigo e seguimos nossa caminhada", conta Daniel Farias.



"Ensaio para uma redenção" oferece ao público uma experiência inusitada em relação a forma de fruição da arte cênica. O elenco composto por Ana Barroso, Daniel Farias, Elinaldo Nascimento, Igor Epifânio, Leo Villa, Lucio Trunchesi, Marcos Lopes e Uerla Cardoso, faz uso da metalinguagem no ambiente virtual para falar do estado de isolamento social que ainda está imposto devido a pandemia do Coronavírus.



Serviço:

O que: "Ensaio para uma redenção"

Data: 8, 9 e 10 de abril de 2021, sempre às 19h

Onde: Plataforma Zoom

Ingressos: gratuitos pela Sympla: bit.ly/EnsaioParaUmaRedenção