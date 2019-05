Espetáculo Entrepartidas acontece em ônibus no Centro de Salvador

Um ônibus e os pontos em vários locais da cidade da cidade são o palco do espetáculo Entrepartidas, montagem do grupo brasiliense Teatro do Concreto, que chega a Salvador para três apresentações. As apresentações acontecem entre os dias 03 e 05 de maio, às 19h na sexta-feira e às 17h no sábado e domingo, partindo do Elevador Lacerda.



Com objetivo de despertar um novo olhar para cidade e uma reflexão sobre as relações humanas, o amor e o abandono, a montagem transita entre a intervenção urbana e a performance, acontecendo de modo itinerante, com três horas de duração e participação de 15 atores. A direção é de Francis Wilker.

(Foto: Diego Bresani)

Nesta viagem, os espectadores circularão de ônibus e de modo próximo aos artistas, rompendo a fronteira entre palco e plateia, o público e o privado, entre a ficção e a realidade, refletindo sobre amor e abandono. As cenas acontecem dentro do veículo e em algumas paradas em diferentes pontos da cidade. As apresentações ocorrerão mesmo em caso de chuva, neste caso restringindo a itinerância a espaços privados e cobertos. A peça possibilita ao público uma experiência diferenciada, fruto de um amplo trabalho de pesquisa de linguagem e reflexo do atual momento do teatro brasileiro contemporâneo.



Além das apresentações, a trupe realizará atividades com escolas públicas, oficina e intercâmbio com artistas de Salvador.



Serviço: Hoje (19h), amanhã e domingo (17h). Ingressos: R$ 20 | R$ 10 à venda no site Sympla. A apresentação de amanhã contará com audiodescrição.