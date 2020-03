Espetáculo Foi Por Esse Amor inaugura o Domingo no TCA Online

Com o propósito de levar o teatro de forma ampla para a população baiana, o projeto Domingo no TCA precisou ser interrompido por conta da pandemia do novo Coronavírus.

Agora, as peças que entrariam em cartaz com ingressos a um real, serão apresentadas de forma online, através de um link que estará disponível nas redes sociais do TCA e da Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

O espetáculo Foi Por Esse Amor foi escolhido para a série de apresentações remotas, e será exibida a partir das 11h. É uma comemoração ao mês do dia internacional do teatro e ao aniversário de Salvador.

O ator João Guisande contracena com seu pai Antônio Roque, e os dois também vivem no enredo da peça a parceria de pai e filho. A montagem fala sobre a Bahia, reflexões familiares, o amor da dupla pelo Carnaval e o embate BaVi (Roque torcedor do Bahia, enquanto Guisande é fanático pelo Vitória).