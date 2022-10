Espetáculo inédito do Mundo Bita ganha apresentação extra em Salvador

O show Mundo Bita: A semente da Diversão é a Imaginação ganhou uma apresentação extra em Salvador. A nova sessão acontece no domingo (9) às 14h30, na sala principal do Teatro Castro Alves - haverá sessão também às 17h30 . Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site do Symplas.

O espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação. Entre as novidades, a música O Amor é Tudo de Bom”, criada por Chaps e Emicida, e O Amor da Adoção, música que tem a participação de Milton Nascimento . Os clássicos Fazendinha e Viajar pelo Safari não poderiam ficar de fora!

No palco, a turminha composta por Dan, Lila, Tito, e, claro, Bita, se transporta para um mundo de grandes descobertas. A personagem Flora, cantora e apresentadora do espetáculo, é quem comanda a

“O show traz diversas novidades, como a estreia da Tina nos palcos, personagem muito amada, que vem fazendo parte do conteúdo Mundo Bita cada vez mais. Ela é prima do Dan e apareceu pela primeira vez no clipe Parabéns do Bita, em 2016. Com tanto carisma, já protagonizou diversas produções e ganhou um papel importante na nova série Imagine-se”, conta Chaps. Outra novidade é a presença do Porquinho, que chega para dividir o palco com outras figuras que as crianças amam, como o Dinossauro, o Caranguejo, a Vaquinha e a Girafa.

SERVIÇO - Show do Bita – A Semente da Diversão é a Imaginação | domingo (9), 4h30 (sessão extra) e 17h30, no Teatro Castro Alves | Ingresso:s R$ 120 / R$ 60 – Fila de A a P; R$ 100 / R$ 50 – Fila de Q a Z6; R$ 80/ R$40 – Fila Z7 a Z11, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla. Assinante do Ckube CORREIO tem 40% de desconto.

