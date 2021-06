Espetáculo infantil aborda padrões da escola tradicional

Os alunos Cecília (Cilene Canda) e Pedro (Vinícius Caires) estudam numa escola onde um professor chamado Nicolas (Ricardo Stewart) faz das suas aulas verdadeiras sessões de aperto de mente, em que equações matemáticas e fórmulas científicas se tornam momentos de grande atribulação. Para ajudá-los, surge uma arara filósofa e falante que mudará todo o curso dessa história.

É o começo do espetáculo infantojuvenil A Menina que Queria ter Asas, montagem dirigida por Ednilson Motta e texto de Cilene Canda, que traz uma reflexão sobre o papel da escola tradicional e seus educadores.O enredo mostra o quanto é importante o desenvolvimento da sensibilidade, da autoestima e da autoconfiança para a formação de todo ser humano. As apresentações online acontecem no sábado (5) e no domingo (6), às 16h, nas paginas do Coletivo Canduras e Arte no Facebook e no Youtube.

A montagem é dirigida por Ednilson Motta e texto de Cilene Canda (Nilo Motta/divulgação)

Antes, na sexta-feira (4), às 19h, a atriz e doutora em Artes Cênicas, Cilene Canda, reúne Beta Ribeiro (mãe, criadora e contadora de histórias, brincante e palhaça) e Sérgio Bahialista (arte-educador, doutorando e Mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB) na live Uma Conversa Pra Lá de Brincante, transmitida pelo Instagram @candurasartesecultura

A live e as apresentações online do espetáculo A Menina Que Queria Ter Asas integram a ação de contrapartida da Canduras e Artes com uso do subsídio pago pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório De Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.