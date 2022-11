Espetáculo infantil 'O Mundo das Minhas Palavras' retorna à cena após quatro anos

O espetáculo “O Mundo das Minhas Palavras" voltará à cena do teatro baiano após quatro anos. Com sucesso absoluto, o projeto vai se apresentar na Casa Rosa, no Rio Vermelho, no próximo dia 26 de novembro.

Depois de vencerem o Prêmio Braskem de Teatro, em 2018, na categoria 'Melhor Espetáculo Infantojuvenil', o Núcleo Teatro Viável volta com o texto original de Wanderley Meira, que divide a direção com Guilherme Hunder.

No espetáculo, questionamentos são levantados para que as crianças possam observar as palavras com cuidado e atenção.

"O universo do espetáculo é o espaço da subjetividade das crianças: colorido, não linear, mas, ao mesmo tempo fluido, e em constante construção – essa é a máxima que norteia a construção da encenação, do cenário, do figurino, da iluminação e dos efeitos que ambientam a cena, associada ao pensamento de viabilidade de execução que norteia o pensamento do Núcleo”, disse Wanderley.

Além de Wanderley e Guilherme, há também uma equipe gigante para fazer o espetáculo acontecer, como Luciano Salvador Bahia, fazendo os efeitos sonoros e os arranjos para canções; Erick Saboya, criando o cenário original; Allison de Sá, pensando a iluminação e construindo o projeto elétrico; Mônica Nascimento, fazendo a direção de movimento; Fernando Lopes, criador do capacete capturador de palavras; e Diney Araújo, capturando as imagens para as fotografias.

SERVIÇO

Espetáculo Infantojuvenil: O Mundo das Minhas Palavras

Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho

Temporada: 26/11 a 18/12

Horários: sábados, às 16h; domingos, às 11h e às 16h

Ingressos: R$50,00 (inteira), R$25,00 (meia), disponíveis na plataforma Sympla

Classificação: Livre