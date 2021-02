Espetáculo infanto juvenil de dança estreia neste domingo (21)

Neste domingo, 21, às 16h estreia Em Casa, espetáculo de dança infanto juvenil inspirado no universo sonoro do musical Os Saltimbancos. A exibição é online e gratuita, no YouTube da Reforma Cia de Dança: encurtador.com.br/ijrGV. A obra será reapresentada no domingo, 28 de fevereiro.

Em Casa surge com objetivo de criar proximidades nesses tempos difíceis, confortando corações de crianças que estão distantes das suas atividades, aguçando a sensibilidade e discutindo problemáticas urgentes, como a desigualdade, os lugares sociais, os animais e a natureza.

O projeto conta com a concepção e coreografia de Dejalmir Melo, produção da Linoleo Produções (Paola Vasquez), balé da Reforma Cia de Dança (10 bailarinos) e direção geral de Guego Anunciação. Em Casa conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da FUNCEB (Fundação Cultural do Estado da Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Para mais informações e novidades, acompanhe as redes sociais da Reforma Cia de Dança:

Site: www.guegoanunciacao.com.br/

Instagram/facebook: @ciareforma

SERVIÇO

O que: Espetáculo de dança infanto juvenil EM CASA

Quando: aos domingos, 21 e 28 de fevereiro

Horário: 16h

Onde: canal do YouTube da Reforma Cia de Dança - encurtador.com.br/ijrGV

Gratuito