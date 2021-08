Espetáculo infantojuvenil brinca com a troca das letras do alfabeto

O que aconteceria com as palavras se uma letra do alfabeto resolvesse mudar de lugar por uma paixão ou uma antipatia? É isso o que mostra o espetáculo infantojuvenil Alfaceto, de hoje (23) até o dia 29 de agosto, em temporada virtual e gratuita que tem transmissão pelo YouTube (@CasaPretaEspacodeCultura). A direção é de Gordo Neto, que assina o texto juntamente com Camilo Fróes e Fernanda Paquelet.

Na trama, que se passa na Alfabetolândia, a letra “B” deseja trocar de lugar com “C” no alfabeto, pois não gosta de “A”, por achá-la antipática e metida, além de estar apaixonado por “D”. Inspirada no clássico mecanismo da comédia, em que a troca de personagens causa confusão, a narrativa do espetáculo provoca uma nova forma de falar as palavras, criando um universo lúdico e “nonsense”.

"Bicicleta” vira “cibibleta”, “beiço” vira “ceibo” e “alfabeto” vira “alfaceto”. Mas quem não gostou muito dessa confusão foi a Mãe Gramática, que quer restabelecer a ordem. O espetáculo tomou forma nos ensaios virtuais abertos com a participação de crianças convidadas, que, ao final, trouxeram contribuições para a história. Com essa construção coletiva, os autores buscaram adaptar o texto para o ambiente virtual sem perder a essência teatral.

Sendo um híbrido de ao vivo com cenas gravadas, a interação com o público vem através da personagem Vovó Etimola, que entra ao vivo para conduzir a história. Ao final de cada apresentação, a equipe participará de um bate-papo com o público. O espetáculo conta com nomes como Zeca Abreu, Ramona Gayão, Bruno Guimarães, Iara Villaça, Igor Epifânio e Mariana Freire. A direção musical é de Leonardo Bittencourt.

O espetáculo tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

Quando: segunda-feira (23), terça-feira (24) e quarta-feira (25/08), às 10h e às 15h; sexta-feira (27) às 19h; sábado (28), às 16h; e domingo (29), às 16h.

Transmissão - no YouTube da Casa Preta