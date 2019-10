Espetáculo itinerante Curumim apresenta lendas indígenas em ônibus

Uma homenagem à cultura indígena e uma exaltação à relação deste povo com a fauna e a flora regional brasileira dão o tom do espetáculo Curumim, que chega esta semana a Salvador. Propondo novas formas de circular arte, a companhia BuZum vai até os espectadores, geralmente o público infanto-juvenil, a bordo de um ônibus. A atração gratuita é indicada para crianças de 3 a 11 anos de idade, mas não há restrições para um público mais velho. "Essa é a nossa sexta em Salvador, e geralmente é um público mais jovem, adolescentes de Ensino Médio, que têm uma reação diferente das crianças muito pequenas. É uma cidade onde a gente sente pulsar a cultura, e a recepção é sempre muito positiva", conta Mariane Gutierrez, uma das idealizadoras do projeto. Dessa vez, serão sete sessões diárias em quatro escolas de Salvador e Lauro de Freitas (veja programação abaixo).

O BuZum surgiu em 2010, promovendo uma série de espetáculos com bonecos, sobre assuntos diversos. "Utilizamos bonecos de cabaça e varetas, inspirados na técnica da marionete siciliana, em que a gente segura os bonecas por cima. Adaptamos os bonecos às possibilidades de cenário permitidas no ônibus", explica Guitierrez, que comando o projeto ao lado de Beto Andreetta e Jackson Íris.

Na capital baiana, eles apresentam a história A Origem da Mandioca. “Nós escolhemos contar uma das inúmeras histórias indígenas, a Origem da Mandioca, essa raiz brasileira, tão presente na nossa culinária e cultivada pela primeira vez pelos povos indígenas”, explica.

Numa época distante, os índios de uma aldeia viviam em harmonia, mas o nascimento de Mani, uma menina branca diferente de todos os curumins, trouxe uma descoberta. Algum tempo depois de Mani nascer, a aldeia passou por um momento de escassez de comida e, de repente, a menina morreu. Após a morte da garota, os curumins notaram que de dentro da oca onde ela morava, começou a nascer uma planta de raiz branca. Essa planta ganhou o nome de "Mani Oca", ou seja, "mandioca". A raiz foi capaz de saciar a fome de todos da aldeia.

Sempre de casa cheia, ou melhor, de ônibus cheio, e com um público fiel, nesses nove anos, literalmente, de estrada, o BuZum, estimulará pessoas a perceberem um resgate vivo da cultura popular oral, por meio de uma linguagem sensível, bela e inteligível em que os talentosos atores da cia. traduzem nas encenações. Além disso, os pequenos ainda levarão o aprendizado da história para o dia a dia, com as cartilhas que são distribuídas ao final dos espetáculos, tanto aos alunos, quanto aos professores.

"Fazer um teatro itinerante por todo o país é uma experiência muito rica, é um grande privilégio levar o teatro ao encontro do público, porque a gente acredita que o teatro é um ponto de transformação. Nessa experiência, a gente faz o que acredita na prática, dando acesso a pessoas que não têm esse direito negado. O BuZum conta histórias brasileiras, populares, porque a gente acredita também na importância desse resgate", comenta a diretora.

O BuZum gira com a itinerância por cidades, com apresentação do Ministério da Cidadania e do Instituto CCR, por meio da Lei Rouanet, além da CCR Metrô Bahia.



SERVIÇO

Novo espetáculo do BuZum! Curumim

Cidade: Salvador-BA

Dias: 8, 9, 10 e 11 de outubro de 2019

Classificação: 3 a 11 anos

Capacidade: 50 pessoas por sessão

Duração: 20 minutos



Dia: 8 de outubro (terça-feira)

Local: Colégio Estadual Kleber Pacheco

Endereço: R. Numa Pompílio Bitencourt, S/N - Pernambués, Salvador - BA

Horários: 9h 9h40 10h20 11h - 13h30 14h10 14h50

Dia: 9 de outubro (quarta-feira)

Local: Colégio Estadual Bartolomeu De Gusmao

Endereço: Tv. Brg. Mario Epingaus, s/n - Centro, Lauro de Freitas - BA

Horários: 9h 9h40 10h20 11h - 13h30 14h10 14h50

Dias: 10 de outubro (quinta-feira)

Local: Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos

Endereço: R. Tancredo Neves - Bairro da Paz, Salvador - BA

Horários: 9h 9h40 10h20 11h - 13h30 14h10 14h50

Dias: 11 de outubro (sexta-feira)

Local: Colégio Estadual Luiz Fernando Macedo Costa

Endereço: Rua F Cajazeiras VII, s/n, (final de linha), CJ Cajazeiras, Salvador - BA

Horários: 9h 9h40 10h20 11h - 13h30 14h10 14h50