Espetáculo mergulha no universo das histórias em quadrinho

A Caixa Cultural Salvador apresenta neste sábado (26) e domingo (27) o espetáculo infantil Gibi, produzido pela companhia de dança Lamira, do Tocantins.

No enredo, cinco amigos palhaços descobrem e se aventuram no Mundo das Histórias em Quadrinhos. Guiado pela dança, e expressão corporal, a peça tem elementos do circo e a trilha é composta por composições de Beethoven, Mozart e Pachelbel.

Além do espetáculo, será oferecida a oficina Fisicalidade Como Interseção Entre Teatro e Dança, ministrada pelo diretor e ator da peça João Vicente, na própria Caixa Cultural.

Serviço:

O quê: Espetáculo Gibi

Quando: Sábado (26), às 15h e 17h, e domingo (27) às 15h

Onde: Caixa Cultural

Ingresso: R$16 | R$8.

Venda: bilheteria

Oficina: Sábado (26), das 10h às 12h. Incrição gratuita no local